Radii Digital Marketing, aliado para el marketing digital

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net

Los guatemaltecos Juan y Enrique Porras encontraron cómo suplir la necesidad de muchas empresas: La efectividad de las estrategias digitales en tiempo real.

Radii Digital Marketing es una herramienta utilizada por especialistas del mercadeo digital, en la cual utilizan información de empresas para tomar decisiones más rápidas y ágiles que repercuten de manera positiva en sus retornos de inversión.

Los hermanos Porras emprendieron este camino en 2012. Unieron sus esfuerzos, luego de trabajar en áreas diferentes como mercadeo e informática, que al final se complementaban y presentaban los mismos problemas. Ese es el momento que fundan su agencia de marketing digital.

Factivate (Creado en 2015) busca mejorar el tiempo y decisiones empresariales por medio de la optimización del análisis de data en tiempo real.

La plataforma está diseñada por hojas de cálculo, que se pueden analizar por diferentes pizarras, guardadas en la nube que permiten la actualización inmediata de información compatible con distintas fuentes de data, recabadas de las campañas de mercadeo digital como Google Analytics, Facebook Insights y Hubspot, además de otras herramientas que se usan para pautar en redes sociales.

Puede leer: 5 consejos de marketing digital para pymes

“Lo puede usar una empresa nueva o una que ya esté bien arraigada a nivel regional. Lo único que necesitas es un grupo de personas que quieran comunicar algo en las redes sociales de tu empresa. También, te dice cómo invertir en los medios de comunicación. Todo esto alimentado por la Data”, indicó Enrique, en una llamada con Estrategia & Negocios.

Con este emprendimiento se crean canales digitales que proporcionan un compromiso constante entre su marca y audiencia “entendemos y ejecutamos el P.A.N.D.A. Principio (Propósito, Análisis, Redes, Digital, Arte) a lo largo de todo el proyecto, aunque siempre comprometido a optimizar los 4C de la integración digital: Canales, Contenido, Conversión y Comunidad, a través de una cuidadosa revisión y optimización de datos”, indicaron.

Te interesa: Gigante mundial de la publicidad compra a XumaK, del guatemalteco Marcos Antil

“Esta herramienta se conecta a cualquier plataforma, orgánica o pagada, todo lo que se dedique a recoger data. Por ejemplo puedes conocer el comportamiento de la persona que te busca, esto es encontrar los ‘insights de la data’ porque debemos conocer quiénes son los que dan clic, a la hora que lo hace y qué más hizo. Las agencias solo te dicen ‘tuvo tantos likes’, pero solo es lo superficial”, agregó Enrique, afirmando que Factivate va más allá y te permite conocer en qué se fue tu inversión en medios digitales.

La revista Analytics Insight seleccionó a la empresa Radii Digital Marketing entre las 10 mejores en análisis de data a través de su herramienta de tecnología Factivate.

Factivate vs. Otras herramientas

“Factivate nace porque ya habíamos usado otras herramientas y veíamos los problemas de ‘insights’, las herramientas ya dadas por las redes sociales o por terceros no me indican cómo se usó mi inversión, esto lo da Factivate. Pero, las demás herramientas son complicadas, hay que saber de programación y para muchos de los equipos de marketing esto no es posible”, indicó en la misma entrevista Juan.

Los guatemaltecos escuchan las necesidades de las empresas y saben qué herramienta recomendar, pero a la mayoría, de acuerdo con sus creadores, terminan usando Factivate.

Empresas de retail, consumidores y finanzas de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia, ya son parte de su portafolio. También están dentro de su agencia las marcas como Banco G&T Continental, Pepsi-Guatemorfosis, Carreras Muni App entre otras.

Workshops

La manera en la que los emprendedores dan a conocer su producto es por medio de “Workshops”, donde les explican la importancia de la data y cómo separarla al tenerla.

Estas reuniones pueden ser personales o virtuales.