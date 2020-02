adidas lanza Ultraboost 20, en asociación con el Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional de EE.UU.

Por estrategiaynegocios.net



La nueva silueta es el resultado de implacables pruebas rigurosas, innumerables horas de investigación y comentarios de miles de corredores. El producto final es la combinación definitiva de comodidad y capacidad de respuesta, diseñada para brindar a los corredores la confianza para llegar más lejos.

El nuevo y mejorado exterior Primeknit de los adidas Ultraboost 20 cuenta con la tecnología Tailored Fiber Placement (TFP). La innovadora técnica permite colocar fibras con una precisión milimétrica, lo que da como resultado un ligero exterior de alto rendimiento que está cosido y diseñado con precisión. Desde el despegue hasta el aterrizaje, los corredores no perderán el control gracias a unos zapatos que calibran con precisión el soporte para los pies y permiten liberar totalmente la energía explosiva de Boost.



Al mismo tiempo, la mediasuela Boost captura la energía en cada pisada y la devuelve en el despegue para impulsar a los corredores hacia adelante, lo que les permite llevar su carrera al siguiente nivel con un retorno de energía fuera de este mundo. Por su parte, el 3D Heel Frame, una estructura minimalista que envuelve el talón y lo bloquea firmemente en su lugar, brinda la combinación perfecta de adaptabilidad y soporte. Los adidas Ultraboost 20 cuentan con las siguientes características:





Primeknit con TFP: una actualización evolutiva de los adidas Ultraboost 19, el exterior Primeknit ahora incorpora la tecnología basada en datos Tailored Fibre Placement, que permite colocar fibras con una precisión milimétrica para crear un exterior que ofrece soporte calibrado y un ajuste flexible para el pie de cada corredor.

Boost optimizado: la mediasuela adidas Boost captura la energía invertida en cada pisada y la devuelve en el despegue para impulsar al corredor hacia adelante, proporcionando un excelente retorno de energía en todo momento.

Stretchweb: la suela Stretchweb funciona en armonía con la mediasuela Boost, mientras que el caucho Continental ofrece la máxima tracción en todo tipo de superficies.

Torsion Spring: una estructura liviana que brinda un soporte mejorado en el aterrizaje y transiciones rápidas para impulsar a los corredores hacia adelante.



Sam Handy, Vicepresidente de Diseño en adidas Running, dijo: "La revolucionaria gama Ultraboost ha superado constantemente los límites del diseño de calzado de running desde su primer lanzamiento, y cada nueva versión va un paso más allá que la anterior. Con los adidas Ultraboost 20, volvemos a despegar. La nueva silueta ha sido cuidadosamente diseñada para proporcionarle al usuario un alto nivel de retorno de energía, combinando nuestra icónica mediasuela Boost con un exterior Primeknit con tecnología Tailored Fiber Placement. Esto significa que los zapatos responden a cada pisada impulsando al corredor hacia adelante. La estética del diseño de los nuevos adidas Ultraboost 20 está inspirada en nuestra colaboración con el ISS U.S. National Lab con la que planeamos lograr muchas más cosas. Por consiguiente, el objetivo es llevar a Boost a alturas aún mayores".



Con el anuncio a principios de noviembre de 2019 y como parte de su cultura de colaboración de código abierto, adidas se asoció oficialmente con el ISS U.S. National Lab para innovar, aprender y compartir información, con el objetivo de cocrear el futuro del calzado deportivo de alto rendimiento.



Además de integrar tecnología de grado aeroespacial en los adidas Ultraboost 20 y como parte de la revolucionaria asociación a largo plazo, adidas enviará la tecnología Boost en una misión a la ISS. Una vez en el espacio, los científicos estudiarán el proceso de moldeo de Boost sin la distracción de la gravedad de la Tierra. Así, adidas podrá develar el futuro de Boost. El objetivo es aprovechar los resultados a escala para diseñar las mediasuelas Boost del futuro. Adornados con un parche espacial del ISS U.S. National Laboratory, los adidas Ultraboost 20 le rinden homenaje a esta próxima misión y son un símbolo del compromiso de los socios con la innovación.



A través de su asociación con la ISS, adidas ha adquirido una visión profunda de cómo los astronautas se preparan para la carga física y mental de vivir en el espacio. Con estos conocimientos y en colaboración con EXOS, un laboratorio de rendimiento humano líder en el mundo, adidas creó un programa de entrenamiento exclusivo para corredores de todo el mundo para desafiarse a sí mismos y experimentar lo que se necesita para entrenar como un astronauta. El programa se puede descargar aquí.