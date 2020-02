90% de las startups tiene dificultad para atraer y retener talento

Por eleconomista.es

El 90% de las startups y scaleups admite tener dificultad para atraer talento y el 95% confirma problemas para su retención, según pone de manifiesto el estudio The Start-Up Experience HR best practices in fast-growing companies, elaborado por la consultora Willis Towers Watson.

El 60% afirma competir por encontrar perfiles cualificados con otras startups y scaleups de tamaño similar y un 50% con grandes organizaciones.

El informe también recaba la opinión de esta tipología de compañías en cuanto a fidelización del talento. En este sentido, la mayoría (60%) señala que la media de permanencia de los profesionales en la empresa es de uno a tres años.

Programas en las empresas

Del mismo estudio se desprende que una de las fuentes de reclutamiento considerada más importante es el boca a boca, según indica el 75% de los participantes en el estudio, aunque la mitad (50%) recurre también a otras vías, como las agencias de selección.

Con respecto a las distintas herramientas de recursos humanos destinadas a mantener a los equipos de trabajo motivados, el 75% de los participantes en el estudio manifiesta disponer de un programa de onboarding para los recién incorporados. Sin embargo, solo un 25% ofrece programas de formación y desarrollo del empleado.

Y, a pesar de que el 55% afirma haber implantado planes de carrera, únicamente el 25% ha movilizado recursos y puesto en marcha herramientas para ello.

Otro dato destacable es que solo un 5% de las compañías analizadas escucha a los empleados a través de estudios de compromiso.

En este sentido, Cristina Martín, senior director de Willis Towers Watson en España, comenta que "el nivel de compromiso de un empleado tiene un impacto directo en los resultados de las compañías, por lo que no conviene infravalorar este factor. Es importante conocer la opinión de los empleados de cara a poder mejorar su experiencia e incrementar su compromiso sostenible a lo largo de su carrera profesional en la compañía".

El análisis de Willis Towers Watson también indica que los principales factores de atracción en las startups y scaleups (creadas posteriormente a 2014) son: ofrecer un proyecto retador y con oportunidades diversas; la visión, misión y valores de la organización; las oportunidades para aprender nuevas skills; y el desarrollo profesional.

Todos son aspectos muy valorados por los potenciales empleados. En el otro lado, los factores de fuga del talento están relacionados con el salario fijo, la seguridad laboral y las oportunidades de desarrollo o las políticas de bienestar.