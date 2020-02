FOTOGALERÍA: Así se vivió la gala de Los Mejores Lugares para Trabajar en Centroamérica 2020

Por estrategiaynegocios.net



Desde el lujoso J.W. Marriott de la Ciudad de Panamá, 171 organizaciones fueron reconocidas por ser Excelentes Lugares para Trabajar.



En la primera parte de la gala, Lesslie de Davidovich, gerente general regional de Great Place to Work Institute Centroamérica & Caribe, explicó los principales hallazgos del estudio de este año:



- El 30% de las organizaciones participantes están localizadas en Costa Rica, el 22% en Guatemala, 19% en Panamá, 10% en El Salvador, 8% en Honduras, un 5% en Nicaragua y 6% son organizaciones con presencia regional, como una sola operación.

- De las 141 organizaciones que logran una posición dentro del ranking, mantienen culturas de Alta Confianza mostrando un promedio regional en el Trust Index© del 82%, el cual representa el nivel medio de satisfacción que crean estas organizaciones a sus colaboradores en cuanto al clima laboral.



- Dentro del Modelo© de Great Place to Work® esta puntuación es el resultado de las 58 afirmaciones que cada colaborador responde conforme a las 5 dimensiones universales de Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo y Compañerismo.



- Todas las organizaciones en ranking de cada país, Guatemala logra el mayor promedio Trust Index© con 85%, seguido por El Salvador, Nicaragua y Honduras con un 83%, luego Panamá con 82% y finalmente Costa Rica con 77%.



"Las organizaciones que están en los niveles de 'excelente' son aquellas que lograr desarrollar equipos de alto rendimiento, buscan promover culturas de innovación. Generan culturas de innovación no sólo en el sector de Tecnología de Información, sino en cualquier organización donde el valor central es la aportación de ideas y sugerencias. Generan diferentes canales y alinean estrategias con el desarrollo y reconocimiento", apuntó Lesslie de Davidovich, gerente general regional de Great Place to Work Institute Centroamérica & Caribe.

Dicho ranking estuvo distinguido por categorías, como Multinacionales, Organizaciones de Origen Centroamericano, las Mejores por país y por cantidad de colaboradores. Para esta edición de Centroamérica ingresaron un total de 155 organizaciones.

Las mediciones base del estudio

Los resultados de cada año son producto de los estudios de clima y cultura organizaciones realizados bajo estrictos criterios. Miden con precisión: conductas, comportamientos y ambiente laboral en más de 130.000 colaboradores encuestados en la región. Del total, 93.000 corresponden a Centroamérica y más de 36.000 son del Caribe



La encuesta dirigida a colaboradores que realiza el Great Place to Work® Institute es las más grande a nivel mundial, y la lleva a cabo mediante dos instrumentos muy reconocidos, el Trust Index© y Culture Audit©.



Mediante estas mediciones encuestan a más de 4 millones de colaboradores en más de 6.000 organizaciones en todo el mundo.

La herramienta Trust Index© mide la experiencia de los colaboradores, en cuanto al grado en que consideran que la organización es un excelente lugar para trabajar.



Esta medición se realiza conforme al Modelo© de Great Place to Work® que establece que un excelente lugar para trabajar el cual, es aquel donde los colaboradores confían en la gente para quien trabajo y tienen orgullo por lo que hacen.



Por su parte, la herramienta Culture Audit© documenta las prácticas, procesos, políticas e iniciativas de capital humano. A través de 15 pasos o competencias culturales; el Instituto evalúa los programas, procesos y prácticas que tiene la organización con base a una metodología definida a nivel internacional que toma en cuenta la variedad, originalidad, inclusión, toque humano e integración que poseen las prácticas.



