Musk recluta talentos para Tesla, pero no le importan títulos universitario

Por El Financiero (México)

Elon Musk lanzó el domingo una convocatoria desde su cuenta de Twitter para reclutar personal para el área de Inteligencia Artificial y programación de Tesla.

Recomendamos: Las reglas que Elon Musk impone a todos sus empleados

El empresario buscar encontrar a aspirantes graduados o titulados, pero no es una prioridad.

Ante las dudas de algunos de los interesados, Musk contestaba con detalles de la oferta laboral y requerimientos.

Destacado: Elon Musk hace una sola pregunta para detectar mentirosos en entrevistas de trabajo

“Un doctorado definitivamente no es necesario. Lo único que importa es una comprensión profunda de la inteligencia artificial y la capacidad de implementar de una manera que sea realmente útil (este último punto es lo que es realmente difícil). No me importa si incluso te graduaste de la secundaria”, señala en una de las respuestas.

En otro tuit, Musk anunció también que llevará a cabo un hackathón en su casa con el equipo de Inteligencia Artificial de Tesla y los creadores de su piloto automático en aproximadamente cuatro semanas.

Lea también: Tesla supera en capitalización bursátil a Volkswagen

Indicó que la convocatoria oficial saldrá pronto sin especificar si lo hará también desde Twitter.

This is mainly for staffing up 4 production shifts for 24/7 operations, but engineers, supervisors & support personnel are certainly needed too. A super hardcore work ethic, talent for building things, common sense & trustworthiness are required, the rest we can train.