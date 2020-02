Iberia y el Ayuntamiento de Madrid presentan Stopover Hola Madrid

Por estrategiaynegocios.net



El Alcalde de Madrid y el presidente de Iberia han presentado hoy Stopover Hola Madrid, una propuesta de ocio, compras y gastronomía para que los clientes de Iberia en vuelos de largo radio que realizan su conexión en el aeropuerto de Madrid, se queden en la ciudad hasta seis noches.



El Ayuntamiento y la aerolínea han trabajado en un programa que incremente los visitantes a Madrid procedentes de Europa, América y Asia y, al mismo tiempo, contribuya a fortalecer el hub de Iberia en Madrid y potencie la demanda en sus vuelos de largo radio.

Madrid bien merece una parada



Una visita a El Prado o el Thyssen Bornemisza, una refrescante cerveza con una deliciosa tapa, o una tarde de compras son buenas razones para convertir una conexión en el aeropuerto de Madrid, en una visita para disfrutar la capital española y sus alrededores.



Tanto es así que Iberia y el Ayuntamiento han presentado hoy Stopover Hola Madrid, una propuesta que incluye una parada en Madrid de hasta seis noches y que, además, reúne a empresas y entidades de todo tipo para ofrecer una atractiva oferta de ocio, gastronómica, de compras y cultural que cada cliente puede construir a su medida, en función de la experiencia que más le interese.



El Alcalde de Madrid ha comentado hoy durante la presentación “El Ayuntamiento estará siempre al lado de todos aquellos que quieren seguir manteniendo a Madrid como referente económico, social, cultural y una de las grandes capitales del mundo. Madrid es una ciudad que está en pleno dinamismo y ebullición. Gracias al tejido empresarial, es la primera región en PIB. Queremos seguir en esa línea para lo que es fundamental la colaboración público-privada y potenciar desde las instituciones públicas el liderazgo empresarial.”



Por su parte, el presidente de la aerolínea, Luis Gallego ha destacado “la fuerte apuesta de Iberia por Madrid como destino turístico y centro de negocios. En Madrid ofrecemos más de 100 destinos internacionales, aquí está nuestro centro de distribución de vuelos, nuestro hub y nuestra casa y queremos que nuestros clientes se queden aquí”.

Así es Stopover Hola Madrid

Un guía antes de llegar



48 horas de su llegada a Madrid, los clientes de Stopover Hola Madrid podrán contar con un servicio gratuito facilitado por biduzz para resolver sus dudas sobre transporte, clima, qué ver, qué comer, etc… Y, ya en Madrid, también podrán contratar, si así lo desean, los servicios de un Biduzzer, un auténtico experto local que le acompañe en el día a día y le oriente sobre dónde comer o, por ejemplo, donde sacar unas entradas aconsejándole, incluso, hasta sobre cuáles son los mejores asientos.

Transporte gratuito



Nada más llegar a Madrid, Iberia obsequia a sus clientes Stopover Hola Madrid con una tarjeta para usar el transporte público durante dos días; y que podrán retirar en un mostrador de la aerolínea en el área de llegadas de la T4.



Otra opción es utilizar los servicios de Alsa para el transfer desde el aeropuerto a la ciudad, o bien de la empresa de alquiler de coches Avis beneficiándose de descuentos.



Y para que los clientes de Stopover Hola Madrid están bien comunicados desde el primer momento, Holafly les ofrece precios especiales en sus tarjetas de datos.

¿Dónde quedarse?

Stopover Hola Madrid incluye también descuentos en los hoteles de la cadena Meliá, y ventajas para los clientes Iberia Plus que realicen su reserva a través de Booking en cualquier alojamiento.



Uno de los principales atractivos de Madrid es su concentración de museos, un tour por El Prado o una visita al Thyssen Bornemisza son algunas de las propuestas para los clientes de Stopover Hola Madrid.

Tarde de compras y belleza



Los grandes almacenes El Corte Inglés completan la oferta con experiencias que incluyen desde un asesor personal de imagen a tratamientos de belleza.

Tapas, cañas y flamenco



Otra poderosa razón para visitar Madrid es su oferta gastronómica y de ocio. La famosa cerveza Mahou-San Miguel refresca a los clientes de Stopover Hola Madrid con unas cañas gratis en su local La Cervecista, en pleno centro y un buen punto de partida para disfrutar de la noche madrileña.



Y Viator añade tours de flamenco y gastronómicos para todos los gustos y con los mejores precios.

Alrededores

Alsa ofrece también ventajas en excursiones a otras ciudades que la rodean como Toledo, Ávila o Segovia.

Dos destinos al precio de uno y 25% de descuento en el siguiente



Stopover Hola Madrid está dirigido a clientes con vuelos de largo radio operados por Iberia, y que realicen su conexión en la T4 del aeropuerto de Madrid para continuar con otro vuelo de la aerolínea española, de su filial Iberia Express o de la compañía de vuelos regionales Iberia Regional /Air Nostrum.



Además, si durante su estancia en Madrid el cliente decide visitar otro destino en España, tendría un descuento del 25% en el billete para volar allí con el Grupo Iberia.

Último día sin maletas

Los clientes de Stopover Hola Madrid también tienen precios especiales con Bag On Board –que se encarga de la gestión y traslado del equipaje al aeropuerto- lo que permite, por ejemplo, despreocuparse de las maletas en el último día de visita a la capital. Bag on Board recoge las maletas en el alojamiento y se ocupa de facturarlas para que el cliente las recoja en el aeropuerto de destino.

Souvenirs en el aeropuerto



Las tiendas del aeropuerto Madrid Duty Free también ofrecen descuentos a los clientes Stopover Hola Madrid que si, además son clientes Iberia Plus, recibirán más Avios en su tarjeta.

Stopover Hola Madrid a un click

Para que los clientes tengan acceso a todas estas ventajas, Iberia ha lanzado una web con toda la información sobre Stopover Hola Madrid https://www.iberia.com/es/es/stopover-in-madrid/ donde se pueden reservar tanto los vuelos como los servicios que más le interesen a cada cliente para su visita a Madrid, y donde la compañía irá incorporando nuevas ventajas y más partners a su propuesta para hacerla más atractiva para sus clientes.