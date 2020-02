El Salvador: Sáenz & Asociados celebró 40 años

Por estrategiaynegocios.net



En 1979 se comenzó a escribir la historia de Sáenz& Asociados, Mario Enrique Sáenz y Humberto Sáenz Cevallos fueron los fundadores de este prestigioso bufete que hoy en día opera en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.



La destacada firma Sáenz & Asociados ha llegado a ser reconocida como una de las firmas más importantes y con más experiencia en asuntos arbitrales y litigios judiciales tanto a nivel nacional como internacional, representando los intereses de grandes y pequeñas empresasde diversos sectores como telecomunicaciones, gas y energía, finanzas, seguros, servicios, industria farmacéutica, tecnología, distribución de productos, turismo, transporte y aeronáutica, entre otros. Asimismo, han representado al estado, instituciones públicas e instituciones autónomas.



La firma cumplió sus cuatro décadas de operación con un creciente portafolio de casos ganados, y con múltiples reconocimientos tanto para sus fundadores como para los abogados que forman parte de la misma. Mario Enrique Sáenz, fue reconocido en el 2018 como Abogado Meritísimo de la República, por la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.

La trayectoria del bufete, muy ligada a la confianza de sus clientes, ha hecho evolucionar al bufete a un despacho multidisciplinar que, actualmente, brinda servicios en diversas áreas del Derecho: arbitraje, litigios, construcción, asuntos corporativos, propiedad intelectual, derecho bancario y financiero; energía; Asuntos regulatorios y de competencia.

“Me siento muy orgulloso de los logros que hemos alcanzado como equipo, seguiremos trabajando por mantener nuestros esfuerzos a una sola causa, la de nuestros clientes, y la pasión por nuestra profesión siempre apegados a nuestros principios de ética y con un alto sentido de responsabilidad profesional”, comentó el Dr. Mario Enrique Sáenz, Fundador y Socio de Sáenz& Asociados.

Sáenz & Asociados está integrado por un equipo experto y profesional, en el que a la experiencia de sus fundadores se une la trayectoria profesional de sus hijos y socios, abogados con amplia formación y experiencia profesional, que forman una firma de reconocido prestigio.



La firma ha tenido importante participación en procesos de fusión y adquisiciones, destacando la compra de las operaciones de BELL SOUTH Nicaragua a Telefónica de España, o el traspaso de la operación de MC DONALD de un operador salvadoreño a un operador guatemalteco, o la venta de una importante empresa salvadoreña de la Industria del Corrugado a un grupo de inversionistas panameños, y, últimamente, la negociación y asesoría para Cervecería Salvadoreña, S.A. de C.V., en el proceso de desinversión y adquisición de las marcas de cervezas salvadoreñas Suprema y Regia. Hoy cuenta, además, con un departamento especializado en Derecho Público, posicionándose como firma líder en esta área.



Desde el 2007, Sáenz& Asociadosha sido reconocido por clientes y rankings internacionales, y hoy se posiciona como líder en sus áreas de práctica, destacando su singular experiencia en la región centroamericana, los principales reconocimientos durante todos estos años han sido otorgados por: Latin Lawyer, Chambers Global, Chambers Latin America, Who is Who, Revista Derecho y Negocios, Revista Vida y Éxito.



El espíritu deSáenz & Asociadosse sostiene por la vocación de servicio de sus socios y asociados, su pasión por la profesión y la constante búsqueda de la excelencia. Su espíritu de servicio y un perfil cercano con sus clientes completan su visión del ejercicio de la abogacía.