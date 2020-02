Las exportaciones panameñas superan barrera de US$1.000 millones

Por La Prensa (Panamá)



El valor de las exportaciones de bienes panameñas alcanzaron los US$713,3 millones al cierre de 2019, un incremento del 6.1% en comparación con igual periodo del año pasado. Sin embargo, el año pasado se logró superar la barrera de los US$1.000 millones si se incluye el valor preliminar de las exportaciones de cobre de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum.



Roberto Tribaldos, quien asume desde este miércoles 5 de febrero la presidencia de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), manifestó que por tercer año consecutivo el valor de las exportaciones panameñas cerró en positivo impulsadas por un desempeño significativo del banano (29,9%), harina y aceite de pescado (56.6%), café (41.5%), carne de ganado bovino ( 62,3%), melón (58,1%) y la sandía (33,9%).



Según Tribaldos, los rubros que no tuvieron un desempeño positivo el año pasado, como la pesca, tienen un altísimo potencial de recuperación y crecimiento en 2020 si las autoridades competentes de estos sectores logran enviar las señales correctas que concedan confianza al sector privado, sobre la viabilidad de las inversiones en estas actividades que alcanzaron cifras muy importantes para Panamá en un pasado reciente.



Tribaldos reemplaza en el cargo a Rosmer Jurado, quien agradeció a la junta directiva que lo acompañó por los dos últimos años consecutivos en el fortalecimiento del gremio exportador.



Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias, reconoció que “como muchos otros sectores de la economía nacional, en el último quinquenio los exportadores panameños atravesaron múltiples vicisitudes y lo que en un momento fue una actividad pujante y generadora de empleos, cayó en un letargo que, con mucho esfuerzo, principalmente de los propios exportadores, ha empezado a recuperarse, pero que todavía se encuentra lejos de explotar todo ese potencial, que aún no ha sido desarrollado”.



En este sentido, detalló que en momentos en que rubros como el banano, la harina y aceite de pescado, el café y la carne de ganado bovino, mejoraron sus desempeño, hay otros como el pescado, camarones, azúcar sin refinar y la piña disminuían sus exportaciones.



“No podemos permitir que ninguno de nuestros productos siga perdiendo terreno. Y para que ello no continúe, desde el Ministerio de Comercio e Industrias y a través de la Oficina de Inteligencia Comercial, ponemos a disposición del ecosistema exportador, todas nuestras capacidades, recursos y voluntad para incrementar y fortalecer la oferta exportadora panameña”, dijo el funcionario.