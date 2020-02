Facebook suma a su consejo al fundador y consejero delegado de Dropbox

Por Europa Press

Drew Houston, cofundador y consejero delegado de la firma estadounidense de almacenamiento de archivos en la nube Dropbox y amigo personal de Mark Zuckerberg, ha pasado a formar parte del consejo de administración de Facebook, según ha informado la multinacional en un comunicado.

"Drew aporta una perspectiva valiosa a nuestra junta como líder de una compañía de tecnología cuyos servicios utilizan millones de personas y empresas", ha destacado Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Facebook, quien ha subrayado que Houston piensa profundamente "hacia dónde va la tecnología y cómo construir una cultura que ofrezca servicios que siempre funcionan bien".

Houston, de 36 años, fundó Dropbox en 2007 junto a su compañero en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Arash Ferdowsi. La compañía de almacenamiento de archivos en la nube dio el salto al parqué en marzo de 2018.

"Ha sido inspirador ver a Facebook convertirse en una plataforma que llega a miles de millones de personas en todo el mundo. Espero con interés trabajar con Mark y el resto de la junta", dijo Houston.

El consejo de Facebook está compuesto por Mark Zuckerberg, así como por Sheryl Sandberg, directora de operaciones de la compañía, además de Peggy Alford, de PayPal Holdings; los inversores Marc L. Andreessen y Kenneth I. Chenault; el inversor y cofundador de PayPal Peter A. Thiel y Jeffrey D. Zients, consejero delegado de Cranemere Group y que desempeñó diversas funciones en la Administración Obama.

