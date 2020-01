Especial E&N: La práctica legal se hace más sofisticada en Centroamérica

Por Roberto Fonseca,

con apoyo de Daniel Zueras, José Barrera y Claudia Contreras



En los últimos años la práctica legal en Centroamérica se ha sofisticado, especialmente en algunas áreas de práctica, lo que ha estimulado integraciones con bufetes globales, procesos de regionalización, fusiones, o bien, profundizar una estrategia de institucionalización, buscando e incorporando talentos con mayores niveles de subespecialización, valoró Tim Girven, Editor de la edición The Legal 500 Latin America.



“Todo el mercado legal, tanto por el lado de las empresas como por el lado de las firmas privadas, se ha sofisticado en los últimos veinte años de una manera casi revolucionaria. Ofrecer servicios legales hoy en día, no es el mismo negocio que hace dos décadas”, señaló.

El Editor de América Latina del directorio internacional The Legal 500 recordó por ejemplo que Dentons, firma global de abogados, se fusionó un par de años atrás con la firma Muñoz Global, transformándose en Dentons Muñoz, con presencia a lo largo de Centroamérica.

Esta firma, precisamente, destaca en el Ranking Latin America 2019 The Legal 500, en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá.



En esa oportunidad, Joe Andrew, presidente global de Dentons, apuntó lo siguiente: “una vez más estamos a la vanguardia al abrir nuevos caminos para la comunidad legal global y estamos en una posición única para servir a nuestros clientes que tienen necesidades crecientes en esta región”.

La incursión de la firma global Dentos y su fusión con Muñoz vino precedida del desembarco en México y Colombia, y el posterior arribo en El Caribe. Antes se movió en Sudamérica -Brasil, Chile y Perú- para fortalecer su presencia en América Latina y El Caribe. Girven, a su vez, recordó que el año pasado se produjo el proceso de integración de la firma costarricense Pacheco Coto a la firma global EY, transformándose en EY LAW Central America, firma que destaca también en el Ranking The Legal 500 2019 en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Poco antes de ejecutarse el proceso de integración, Hernán Pacheco, socio de Pacheco Coto, comentó que el objetivo de la misma respondía a la adaptación de una evolución global y una oportunidad de crecimiento profesional y proyección para sus abogados.



“Esto favorece el fortalecimiento de la oferta de servicios en respuesta a la tendencia de los mercados, donde los servicios de valor agregado, la innovación, la multidisciplinariedad y la regionalización cobran relevancia particular. Estamos convencidos de que esta fórmula traerá consigo grandes beneficios para nuestros clientes”, dijo Pacheco en ese momento.



Asimismo, a mediados de 2018, la firma española ECIJA, uno de los mejores despachos multidisciplinarios e independientes del mercado español, incursionó en la región, de la mano de Expertis Legal y de firmas locales, sumando así 9 oficinas en países de Centroamérica y El Caribe. Hoy, ECIJA destaca en los ranking de The Legal 500 en Costa Rica, Honduras y Nicaragua.



“Lo que un cliente busca hoy de una firma legal no es solamente que maneje efectivamente y exitosamente todas sus necesidades, sino también que con el paso del tiempo, la firma continúe ofreciendo el mejor servicio, contratando al mejor talento del mercado, especialmente en áreas de práctica muy especializadas, como impuestos, resolución de disputa o laboral”, apuntó Girven.



En esas áreas de práctica sumamente especializadas, destacó que hay firmas boutique locales en cada país, que son líderes y superan incluso a firmas regionales o globales.



“En esas áreas de sub especialización, no hay ninguna razón para que una firma pequeña, incluso familiar, no pueda estar en el mismo rango de desempeño que una firma grande, regional”, agregó.

Ese es el caso de firmas legales destacadas en áreas de práctica muy especializadas como Propiedad intelectual (bufete Guy José Bendaña - Guerrero & Asociados en Nicaragua o Estudio Benedetti en Panamá). O, el bufete López Cordero (BUFELCO) en Laboral, en

Guatemala.

Hallazgos en el Ranking 2019

En el Ranking The Legal 500 Central America 2019 se contabilizan 82 firmas legales en la Banda 1, superior en la mínima que el RK 2018 (81). Se registran aumentos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y descenso en Panamá. En Honduras y Nicaragua se mantiene igual.



“El liderazgo no viene en pocos años, normalmente es un proceso largo, que implica muchos esfuerzos. Quizás la gran diferencia es la institucionalidad. Ese proceso en el que se involucraron muchas firmas familiares a partir de los años 90, de captar talento humano, especializadoy promoverlo en el bufete, más allá de lazos familiares”, apuntó Girven.







El Ranking The Legal 500 Central America 2019 destaca el desempeño de 301 bufetes, superior a los 296 del ranking anterior. Se registran más incorporaciones en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. No así en Honduras.

Por otra parte, el mismo Ranking 2019 destaca el desempeño, la trayectoria y el liderazgo de 131 abogados de la región, cifra ligeramente superior al Ranking anterior (128).



“Los abogados que están en las listas, nombrados en el directorio de The Legal 500, son recomendados. Nosotros nos sentimos cómodos identificándolos como verdaderos líderes en sus mercados legales, ya que generalmente son profesionales con gran trayectoria y que han sabido lidiar con éxito en los momentos difíciles de sus países”, dijo Girven.



Asimismo, el Ranking Central America 2019 de The Legal 500 reafirma que los mercados más sofisticados y robustos siguen siendo Guatemala, Costa Rica y Panamá, países donde prevalecen siete áreas de práctica legal, entre éstas: Banca y Finanza, Corporativo, Resolución de Disputa, Propiedad Intelectual, Bienes Raíces, Impuestos, Laboral, Energía y Recursos Naturales, Naviero, etc.



“Hemos visto firmas que están reforzando sus equipos legales, incorporando nuevos talentos, promoviéndolos a socios para mejorar la capacidad de los equipos. Por ejemplo, hay firmas que han mejorado su equipo fiscal, de propiedad intelectual, de resolución de disputa o laboral, con el propósito de atraer clientes relevantes. Eso es muy positivo”, indicó Girven.



El Editor de América Latina de The Legal 500 recordó también que parte de la metodología del directorio internacional incluye hacer investigaciones directamente con los clientes de las firmas, para corroborar cuán satisfechos están con la conducta y con los servicios de los bufetes con los que trabajan.



“Si notamos un mejoramiento en términos de tamaño y profundidad de equipo, clientela y servicios recibidos, obviamente, debemos considerar mejorar la posición de esa firma. Así se trabaja”, señaló.

Capacidad para enfrentar crisis





En 2019, todos los organismos regionales e internacionales coincidieron en apuntar que Centroamérica vivió un proceso de desaceleración económica, con excepción de Guatemala y Panamá, cuyas proyecciones apuntaban a un ligero crecimiento en su Producto Interno Bruto (PIB).



La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) proyectó por ejemplo una caída del 0,9% para Costa Rica en el presente año (2,7% vs 1,8%), de 0,3% para El Salvador (2,5% vs 2,2%), de 0,8% para Honduras (3,7% vs 2,9%), de -1,5% para Nicaragua (-3,8% vs -5,3%) y de 0,5% para Panamá (3,7% vs 3,5%).



Por su parte el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó una caída del 0,6% en la tasa de crecimiento del PIB de Costa Rica en 2019 (2,6% vs 2,0%), de 0,3% para Honduras (3,7% vs 3,4%), de -1,2% para Nicaragua (-3,8 vs -5,0%). El Banco Mundial previó una caída de 0,7% para Costa Rica, de 0,1% para El Salvador, de 0,4% para Honduras y de -1,2% para Nicaragua. Mientras el resto de países crecía ligeramente.

“El movimiento del mercado legal en cada país depende de la velocidad de la economía, por ejemplo, mirando a Costa Rica se registró una caída por varias razones, la incertidumbre alrededor de la reforma fiscal, huelgas, etc. Realmente el único sector que se veía creciendo era el de zona franca. Entonces, se estanca el mercado y afecta la actividad de las firmas legales”, aseguró Girven.



Sin embargo, firmas con presencia regional como Arias o García & Bodán registraron tasas de crecimiento en los países donde tienen oficinas, mayores al promedio de la tasa de crecimiento de la región (3,1%). “Yo veo menos transacciones estelares, de headlines, en los países de Centroamérica en 2019, por tanto, menos trabajo transaccional. Claro que eso afecta los ingresos de las firmas, y ese es precisamente uno de los grandes retos a los que se enfrentan los gerentes socios de las firmas”, apuntó.



Citó por ejemplo la crisis socio política en Nicaragua, que con seguridad ha impactado fuertemente el desempeño de las firmas legales en el país. Asimismo, recordó las crisis que se han registrado en 2019 en países de América Latina como Ecuador, Argentina, Chile, Perú y

Bolivia, entre otros.

“Hay factores que pueden cambiar el rumbo del mundo de negocios y con esto el rumbo de la firma legal de un día a otro. Entonces, ser la más grande no es necesariamente siempre una fortaleza, uno tiene que crecer con cierta cautela, y lo bueno es tener abogados que tienen más de una faceta y capacidad de actuar, es decir, puede ser que yo sea un abogado corporativo y lo que me gusta hacer es lo transaccional, pero si no hay transacciones yo no puedo simplemente quedarme sentado esperando que las cosas cambien, yo debería de ser capaz de hacer otro tipo de cosas como práctica regulatoria, resolución de disputas, etcétera”, indicó.



Al respecto, insistió que hay diferentes rutas para ser una firma exitosa, diferentes modelos. Señaló por ejemplo que es diferente el modelo de negocios de una firma como Aguilar Castillo Love, con BLP o BDS Asesores.

“Todas son excelentes firmas, cada una con su estrategia de negocios, de manejo institucional, por su conocimiento del mercado, por su experticia, por sus fortalezas”, agregó.

Corrupción: un tema clave

Girven se mostró preocupado porque el tema de la corrupción siempre salta en los eventos organizados por The Legal 500 junto a socios regionales y locales. Por tanto, considera que es uno de los retos principales que deben enfrentar tanto los gobiernos, las sociedades de los países centroamericanos, así como las firmas legales que operan en la región.

Reconoció que en todos los países de la región hay un marco jurídico general orientado a la lucha contra la corrupción, pero en algunos países no hay legislación complementaria, carecen de reglamentación, lo que afecta y limita el ejercicio del imperio de la ley.

“Desde mi punto de vista, debería ser un tema de mucha consideración para los gobiernos y representa un gran reto para las firmas legales que tienen que actuar en esos mercados. Por otra parte, representa un desestimulo para inversionistas locales y extranjeros. Por eso, prefieren invertir en lugares donde están más claras las reglas”, señaló Girven.



De acuerdo al último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018, divulgado por Transparencia Internacional a inicios del año 2019, durante tres años consecutivos las Américas continúa sin lograr avances significativos en la lucha contra la corrupción, registrando un promedio regional de 44 puntos sobre 100, lo que ubica a la región en características similares a las de Asia Pacífico, en deterioro del desarrollo democrático de los países.



Entre las naciones de América Latina y El Caribe con más baja puntuación están Nicaragua (25 puntos), Haití (20) y Venezuela (18). El IPC 2018 insiste que el país centroamericano ha registrado un notable descenso de sus puntuaciones, lo que indica que no ha logrado avances significativos en su lucha contra la corrupción.



“Con una puntuación de 25, Nicaragua ha perdido cuatro puntos en el IPC en los últimos siete años. Esta importante caída refleja el panorama político y los acontecimientos recientes vividos en el país. Tras más de una década en el poder, el Presidente Daniel Ortega controla la mayoría de las instituciones democráticas en Nicaragua, limitando su eficacia y su independencia”, apunta Transparencia Internacional.

De acuerdo al IPC 2018, Costa Rica se ubica en la posición 48 de un total de 180 economías, seguido de Panamá (93), El Salvador (105), Honduras (132), Guatemala (144) y Nicaragua (152)