MacKenzie Bezos reduce participación de Amazon a US$400 millones

Por Bloomberg



Con su teléfono pirateado y una fiesta deslumbrante en Washington a la que asistieron Ivanka Trump y Bill Gates, Jeff Bezos no ha logrado escapar de la atención pública desde su divorcio en 2019.



Su exesposa, MacKenzie Bezos, ha mantenido un perfil mucho más bajo. Solo se pronunció una vez, en abril, para confirmar la separación. Poco después su 4% de participación en Amazon la impulsó a una fortuna de US$37.000 millones y la posicionó en el puesto 25 en la lista de las personad más ricas del planeta.



Parece que la novelista y filántropa ha adoptado un enfoque similar para sus acciones. Si bien su participación no se revela de manera oficial, un documento regulatorio de Jeff Bezos, indica que MacKenzie todavía posee 19,5 millones de acciones en el minorista de comercio electrónico.

El director ejecutivo de Amazon retiene los derechos de voto sobre sus acciones como parte del acuerdo de divorcio de la pareja. El último poder de representación muestra 19.5 millones de acciones al final del año, o alrededor de 200.000 menos que los 19.7 millones que, según ella, recibió como parte del divorcio.



No está claro si MacKenzie Bezos, de 49 años, vendió las acciones, las regaló o las transfirió. Ella suscribió a The Giving Pledge que donaría más de la mitad de su fortuna a la filantropía. Las acciones enajenadas tendrían un valor de casi US$400 millones hoy. Su participación restante está valorada en US$36.300 millones, mientras que Jeff Bezos aún posee US$107.000 millones en acciones del minorista.



Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.