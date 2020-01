Trump vuelve a amenazar a Apple por encriptación de teléfonos

Por AFP



El gigante estadounidense Apple debe "ayudar" a la policía a acceder a sus teléfonos encriptados, afirmó en Davos el presidente estadounidense Donald Trump, refiriéndose a un conflicto recurrente entre su administración y las empresas tecnológicas.



"Apple debe ayudarnos. Es muy importante. Tienen la llave para acceder a muchos criminales", afirmó Trump en una entrevista al canal de televisión CNBC realizada en el foro económico de Davos.

"Entiendo ambos lados del argumento", dijo Trump. Pero "deberíamos empezar a encontrar a algunas de las personas malas, lo que podemos hacer con Apple. Creo que es muy importante", agregó.



Apple y el gobierno de Estados Unidos están en desacuerdo por segunda vez en cuatro años sobre desbloquear iPhones conectados a un tiroteo masivo, reviviendo el debate sobre el acceso de las fuerzas de seguridad a los dispositivos cifrados.



El fiscal general Bill Barr dijo el lunes que Apple no proporcionó "asistencia sustantiva" para desbloquear dos iPhones en la investigación de los disparos de diciembre que mataron a tres marinos en una base militar de Florida, que llamó un "acto de terrorismo."



"Estás tratando con señores de la droga y estás tratando con terroristas, y si estás tratando con asesinos, no me importa", aseveró Trump.