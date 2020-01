Oferta de compra del MRO de Mexicana es baja, según los trabajadores

Por El Financiero (México)



Los trabajadores de Mexicana de Aviación, aerolínea que dejó de volar en agosto de 2010, consideran que la oferta de Roberto Kriete, empresario salvadoreño, para la compra de la Base de Mantenimiento (MRO) es baja.



“De acuerdo con el Comité Técnico del MRO, de los trabajadores involucrados, la propuesta que ha sido recibida es muy baja”, reveló a El Financiero una fuente involucrada en el proceso de compra-venta de la base de mantenimiento que pidió el anonimato debido al proceso de negociación.

RECOMENDAMOS: "Roberto Kriete: El titán de la aviación regional"



Kriete es presidente de Kingsland Holdings, el mayor accionista minoritario de Avianca Holdings, además de presidente de Aeroman e inversionista de Applaudo Studios.



Después de una mala administración de Gastón Azcárraga –que a la fecha continúa prófugo–, Mexicana suspendió sus actividades y cerca de 8 mil trabajadores perdieron su empleo, los cuales aún no reciben sus liquidaciones ni sueldos caídos.



La fuente indicó a este diario que la propuesta de Kriete fue presentada con un modelo inicial de renta, en la que el inversionista pagaría una mensualidad al MRO Mexicana hasta que la base se estabilizara financieramente y pudiera elevar su rentabilidad.

LEA TAMBIÉN: "La nueva era de Avianca de la mano de Roberto Kriete"



“El interesado propone pagar una mensualidad por algunos años hasta que se cumplan ciertos requisitos de eficiencia de la base de mantenimiento y, si al final de ese plazo, se concretan esas medidas, pagarían el restante”, indicó.



Sin embargo, el modelo propuesto no convence al Consejo encargado de decidir la venta de las instalaciones de brindar mantenimiento a las principales aerolíneas comerciales con operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



“Los trabajadores no vamos a malvender la base, no la vamos a malbaratar”, insistió la fuente involucrada en el proceso.

LE INTERESA: "Aeroman se vuelve el centro reparador de aviones más grande de América"



Agregó que la compra no podría concretarse, aunque se recibieran más propuestas, porque no se cuenta con el avalúo realizado por el MRO, que es necesario para vender las instalaciones de mantenimiento.



Respecto a las deficiencias financieras de la base de mantenimiento de Mexicana, refirió que estas se encuentran en fase de estabilización.

DE INTERÉS: "Aeroman sienta las las bases para el negocio del futuro de los MRO"



“Aerolíneas como LATAM ya están entrando a mantenimiento al MRO, eso da un flujo bueno. Hubo muchas malas administraciones, ahora se está buscando estabilizar”, dijo.