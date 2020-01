Por HuffPost



‘¿Cuáles son los signos de una persona superdotada?’ apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.



Respuesta por Nuria Cardona, estudiante de Psicología en la Universitat Oberta de Catalunya, antigua trabajadora social:



Aunque parece muy simple encontrar las características de un superdotado, a mí me parece que es un poco más complicado. Tiende a decirse que tienen un vocabulario muy amplio, pero yo considero que ese rasgo podría pertenecer a una división de la alta capacidad, donde se den categorías que dividan a las AACC (Altas Capacidades) en base a lo que pueden ser y son las personas, y no al contrario.



Según Carmen Sanz Chacón (psicóloga clínica sanitaria experta en superdotados y altas capacidades), en su libro “La maldición de la inteligencia”, existen las siguientes características. Las divide en:



Niños:



-Aprenden muy rápido

-Les gusta estar con niños mayores

-Tienen una gran capacidad de abstracción

-Hipersensibilidad

-Piensan más rápido, obtienen conclusiones apenas sin pensar

-Lógica e intolerancia

-Muy exigentes con sí mismos y con los demás

-Poca resistencia a la frustración

-Hiperactivos mentales

-Problemas de estrés y enfermedades psicosomáticas

-Sentido del humor

-Creativos

-Tienden a cuestionar las normas y la autoridad

-Motivación solo para lo que les interesa



Niñas:



-Aprenden a hablar muy pronto, incluso pueden pronunciar la primera palabra antes de los 8 meses y a los 2 años ya son capaces de mantener una pequeña conversación.

-Suelen ser muy creativas y sensibles. Tienen un gran capacidad de abstracción, por lo que pueden parecer distraídas.

-Son muy exigentes con los demás y consigo mismas, y tienden a tener baja autoestima.

-Son muy independientes e introvertidas. A menudo muy reservadas.

-Duermen poco y tienen múltiples intereses.

-Suelen aburrirse en clase y les gusta tener amigos de mayor edad.



La asociación española para Superdotados y con Talento (AEST), encuentra las siguientes características:



-Gran curiosidad

-Son muy sensibles, perfeccionistas y cuestionan la autoridad

-Desarrollo asincrónico

-Aprenden rápido, cuando algo les interesa

-Amplitud de vocabulario

-Elevada comprensión de ideas complejas y abstractas

-Pueden desarrollar o elaborar ideas a un nivel no esperado

-Alta capacidad de observación

-Comportamiento sumamente creativo en la producción de ideas, objetos y soluciones a determinados problemas

-Calidad de sus preguntas

-Habilidad para diseñar estrategias sistemáticas y múltiples para resolver problemas

-Posibilidad de aprender con rapidez y facilidad cuando están interesados

-Rechazo de ejercicios y tareas de tipo repetitivo

-Presencia de habilidades de liderazgo

-Abanico de intereses muy variados y curiosidad por muchos temas

-Gran interés por experimentar y hacer las cosas de manera diferente

-Tendencia a relacionar las ideas o las cosas en formas que no son corrientes u obvias (pensamiento divergente)

-Capaces de razonamientos abstractos y profundos a edades muy tempranas

-Agudo y desarrollado sentido del humor

-Imaginación inusual y/o vívida

-Gran capacidad de atención (cuando algo le interesa se abstrae de todo lo demás)

-Excelente memoria

-Muy enérgicos



¿Y qué ocurre con las características emocionales? Veamos, según Universia:



-Dificultades para gestionar su gran sensibilidad.

-Tienen dificultades para afrontar discrepancias en el desarrollo intelectual, emocional y social.

-Dificultad para encontrar compañeros que verdaderamente entiendan y aprecien sus percepciones inusuales y avanzadas.



En este punto ya comenzamos a ver similitudes entre lo que dicen unos y lo que dicen otros. Aunque, como comenté al principio, el amplio lenguaje lo añadiría en otra división dentro de las AACC, -pero sí estoy de acuerdo en que utilizan una estructura más compleja cuando forman oraciones.



Sin embargo, y aún teniendo en cuenta estas características, mi favorita es Jeanne Siaud-Facchin (psicoterapeuta y una de las principales expertas europeas en los problemas que provoca el exceso de inteligencia).



Su libro ¿Demasiado inteligente para ser feliz? habla sobre cómo ven el mundo los superdotados adultos. Es un libro maravilloso que recomiendo a todo aquel que esté interesado en las altas capacidades y que desee leer algo más que una lista de características. (Este libro realmente me hizo llorar en varios fragmentos. Sentí, por primera vez, que alguien me estaba leyendo la mente, que alguien realmente entendía qué ocurría en mi cabeza. Fue extraño y siniestro, pero acogedor).



Ella nos comenta esto:



Funcionamiento específico de la personalidad y de la dinámica emocional.



Y lo divide en tres bloques:



-Hiperestesia: La capacidad de sentir el mundo con los cinco sentidos de una manera más exacerbada.

-Reactividad emocional: Lo que para cualquier otra persona algo pasa completamente desapercibido, para un superdotado puede suponer un cataclismo emocional.

-Empatía: Son capaces de sentir las necesidades emocionales de los demás.