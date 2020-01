Blue Monday: 10 consejos para cuidar mi estado de ánimo

Por estrategiaynegocios.net



Arnall llegó a dicha conclusión tras plantear una supuesta fórmula que abordaba variables como el clima, la frustración por la falta de cumplimiento de los propósitos, las deudas, etc.



Sin embargo, todo surgió por un encargo de la agencia de viajes Sky Travel, que quería lanzar una campaña de publicidad para viajes. Especialistas del Tec de Monterrey explicaron sobre el control de los estados de ánimo, en general.



¿Existe el Blue Monday?

Rubén Ángel Sillas, especialista en psicología del Tec de Monterrey campus Monterrey, apuntó: "Decir que un día en especifico es el más triste del año es un tanto aventurado, pues el estado de ánimo de las personas no se constituye de eventos únicos y matemáticos". "La afectividad involucra contextos sociales, culturales, ideológicos y sobre todo de subjetividad", añade.

¿Y si estoy triste?



Para Tomas Bautista, psicólogo del Tec campus Monterrey, estar ocasionalmente en un estado emocional negativo es natural. "Tenemos que reconocer lo que sentimos y permitirnos aprender y a transformarlos hacia sensaciones positivas de bienestar", comenta.



Sillas expresa que es importante vivir la tristeza y las emociones, y sí es un estado de ánimo natural y normal, esta debería pasar. “La tristeza se vive, se experimenta y pasa. Si no tiene lugar en la vida, entonces siempre se estará triste y desesperado”, menciona.

Valeria Angulo, especialista en psiquiatría de TecSalud, remarca la diferencia entre tristeza y depresión: esta última es cuando una persona se siente triste todo el día durante lapsos importante. "(Depresión) es un estado de tristeza predominante, que se vuelve crónico, y que afecta a una persona por un tiempo determinado. acompañado de otros síntomas".



En estos casos y al no poder estar manejando bien las emociones, es importante buscar ayuda.

10 CONSEJOS PARA CUIDAR MI ESTADO DE ÁNIMO

Estas son las recomendaciones compartidas por los expertos del Tec:



1.- Agradecer

Practicar la gratitud es una forma para cambiar de estado de ánimo, al reflexionar y valorar lo que tienes.



2.- Aprender de tus errores

Identifica en qué cosas te equivocaste para aprender de esa experiencia.



3.- Dormir lo necesario

Practica la higiene del sueño, para descansar tanto física como mentalmente.



4.- Rodearse de personas positivas

Permite que permee la positividad de amigos y familiares.



5.- Activar tu cuerpo y mente

Tener una actividad que disfrutes y que puedas mantener con periodicidad. Pueden ser deportivas, culturales o espirituales.



6.- Conocer tus emociones

Existen herramientas de inteligencia emocional, como el programa RULER, que enseña a conocer el poder de las emociones y aprender a manejarlas.



7.- Balancear el estrés

No pierdas de vista el bienestar contra otras demandas del entorno.



8.- Comer de forma balanceada

Lleva alimentación adecuada y no caigas en excesos. Consume mínimo 2 litros de agua al día.



9.- Fijar propósitos realistas

El ponerte objetivos muy exigentes pueden llevarte a un estado de estrés y desesperación.



10.- Buscar ayuda profesional

Si no notas una mejora en tu estado de ánimo a pesar de lo que has hecho, no esperes a que la situación progrese.