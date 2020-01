¿Eres realmente menos productivo en el 'Blue Monday'?

Por CNN



Con este lunes 20 de enero podemos decir oficialmente que ha llegado el día más triste de todo el año, el ya famoso ‘Blue Monday’. Una fecha destacada, tras la teoría acuñada por Cliff Arnall en 2005. Este psicólogo británico demostró con una fórmula matemática que el tercer lunes del año es el día que reúne todas las características para ser el más desolador.



La depresión post-navidad, la vuelta a la rutina o la lejanía de las próximas vacaciones son algunos de los motivos que convierten este lunes en el día menos esperado por todos.

El origen de un mito de la salud

El Blue Monday comenzó con un comunicado de prensa.



En 2005, el ya desaparecido canal de televisión del Reino Unido Sky Travel envió a los periodistas un emocionante anuncio promocional de que, con la ayuda de un psicólogo, habían calculado el día más miserable del año.



Aparentemente lo resolvieron con una fórmula compleja desarrollada por el psicólogo británico Cliff Arnall, que consideró factores como el clima para idear el punto más bajo de las personas.

La fórmula estaba destinada a analizar cuándo las personas reservaban vacaciones, suponiendo que las personas tenían más probabilidades de comprar un boleto al paraíso cuando se sentían deprimidas. A Arnall se le pidió que inventara el mejor día para reservar un viaje de vacaciones, por lo que pensó en las razones por las cuales las personas querrían tomarse unas vacaciones, y así nació el día más sombrío del año.



“En general, hay más tristeza en el invierno y en enero no es infrecuente la tristeza general entre la gente”, dijo el doctor Ravi Shah, psiquiatra del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia. “Entonces, en lugar de llamar a un día específico, creo que la pregunta más interesante es si el invierno afecta nuestro estado de ánimo”.



Parte del combustible que aviva el fuego del Blue Monday también podría ser el fenómeno que se basa en una investigación de Japón. En 2009, la proporción de suicidios los días lunes entre hombres japoneses fue significativamente mayor que en otros días de la semana, especialmente para aquellos en la categoría de “edad productiva”, lo que sugiere que la estructura de la semana laboral y las luchas económicas eran las culpables.

El Blue Monday no es científicamente sólido

La fórmula de Arnall se ve bien: [W + (Dd)] xTQ / MxNA].



Pero después de una inspección más cercana, las variables involucradas son subjetivas y claramente no científicas. W, por ejemplo, significa clima. D es deuda y d es salario mensual. T significa tiempo desde Navidad y Q es el tiempo desde que renunció a su propósito de Año Nuevo.



Ninguno de los factores que incluyó puede medirse o compararse con las mismas unidades. La fórmula no se puede evaluar o verificar adecuadamente. Por ejemplo, no hay forma de medir el número promedio de días desde que la gente no cumplió con su propósito de Año Nuevo. Y el clima de enero varía entre los diferentes estados, países y continentes. En resumen, no tiene ningún mérito científico.



“No tenía idea de que ganaría la popularidad que tiene”, le dijo Arnall a CNN. “Supongo que mucha gente lo reconoce por sí mismo”.



Arnall también ha afirmado hacer campaña contra su propia idea de Blue Monday como parte del “grupo activista” Stop Blue Monday. Pero ese grupo, como resultó, también fue una campaña de marketing, esta vez para el turismo de invierno en las Islas Canarias.