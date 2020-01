Las 10 claves para desarrollar el mejor plan de negocios

Por Gestión



A pesar de las ventajas que ofrece un plan de negocios, muchos emprendedores suelen obviar el desarrollo de uno en sus emprendimientos debido a que lo consideran una tarea difícil de realizar.



Pero para que este no sea tu caso y no dejes de aprovechar todas las ventajas que conlleva, te presentamos a continuación 8 consejos que te ayudarán a desarrollar fácilmente un plan de negocios:



1. Usa otros planes de negocios como referencia

Usar otros planes de negocios como referencia para desarrollar uno, especialmente que traten sobre el negocio que se va a realizar, es lo primero que se puede hacer para simplificar su redacción y ahorrar tiempo.



En vez de hacer tu plan de negocios desde cero, busca otros planes ya hechos, especialmente que traten sobre el negocio que quieres realizar, por ejemplo, en centros de apoyo a emprendedores, universidades e Internet (puedes encontrar un modelo de plan de negocios en nuestro artículo: estructura y modelo de un plan de negocios), analiza sus estructuras y contenido, selecciona los mejores, y utilízalos como referencia o base para desarrollar el tuyo.



2. Ten en cuenta los objetivos

Tener en cuenta los objetivos de un plan de negocios al momento de su desarrollo es otra forma de hacer más fácil este y ahorrar tiempo, pero además permite lograr un plan con más probabilidades de conseguir dichos objetivos.



Desarrolla tu plan de negocios teniendo en cuenta y de acuerdo a sus objetivos; por ejemplo, si el principal objetivo de tu plan es el de evaluar la factibilidad del lanzamiento de un nuevo producto, evita explicar en demasía el funcionamiento de este y dale mayor énfasis al estudio del mercado; y si el principal objetivo es el de conseguir financiamiento, evita explicar en demasía cuestiones técnicas y dale mayor énfasis a la evaluación financiera y a la descripción de tu equipo ejecutivo.



3. Ten en cuenta la audiencia



Tener en cuenta la audiencia de un plan de negocios (las personas a quienes irá dirigido) al momento de su desarrollo también es una forma de simplificar este, ahorrar tiempo y lograr un plan efectivo.



Desarrolla tu plan de negocios teniendo en cuenta y de acuerdo a su audiencia; por ejemplo, si tu plan va dirigido a entidades de crédito enfócate en la oportunidad del negocio y en las proyecciones de ingresos y egresos; y si va dirigido a inversionistas enfócate también en la oportunidad del negocio pero ten en cuenta que para estos antes que las proyecciones más importante es el retorno de la inversión y, por tanto, enfócate en este.



4. Haz un plan de negocios de pocas páginas



Un plan de negocios de pocas páginas no solo es más fácil de desarrollar, sino también es un plan con más probabilidades de ser leído, ya que hoy en día en donde el tiempo es escaso son muy pocas las personas interesadas en leer planes extensos.



Haz un plan de negocios con suficiente información como para explicar el negocio que se va a realizar y sustentar todo lo afirmado, pero sin abarcar demasiadas páginas. Para ello, además de tener en cuenta sus objetivos y su audiencia al momento de su desarrollo, recuerda también su objetivo principal que es el de señalar una idea de negocio, cómo se va a convertir dicha idea en un negocio y cómo se va a mantener dicho negocio por un determinado periodo de tiempo.



5. Empieza por las partes más fáciles



Desarrollar un plan de negocios empezando por las partes o secciones más fáciles hace que su redacción sea más sencilla ya que evita la frustración que podría haber al redactar un plan en orden y sentir que uno no puede avanzar a la siguiente parte hasta haber acabado una.



Para desarrollar tu plan de negocios en primer lugar determina la estructura que tendrá de acuerdo a sus objetivos y a su audiencia, luego escribe los títulos y subtítulos de cada parte, y luego ve desarrollando cada una de estas empezando por aquellas que se te hagan más fáciles de redactar o, en todo caso, por aquellas de las cuales dispones por el momento más información, y sin necesidad de culminar una parte para poder pasar a la siguiente.



6. Sé conservador en todas las proyecciones y estimados financieros

Si estás seguro de que capturarás el 50% del mercado en el primer año, explica por qué crees esto y suponer cuáles serán los números. O puedes hacer tus proyecciones financieras de una forma más conservadora, por ejemplo 10% o 20% del mercado es algo más creíble.



7. Utiliza imágenes y gráficos

El uso de imágenes y gráficos no solo hace más llevadero el desarrollo de un plan de negocios, sino que también permite describir o explicar mejor los elementos que lo conforman, además de hacerlo más atractivo para el lector.



Utiliza imágenes y gráficos durante todo tu plan de negocios; por ejemplo, utiliza imágenes de los productos o servicios que vas a ofrecer, flujogramas con el proceso o los procesos del negocio, organigramas con las áreas o departamentos que lo conformarán, y planos con la ubicación del local en donde operará o con la disposición de los elementos de este.



8. No dudes en pedir ayuda



Por más que uno tenga experiencia en el desarrollo de planes de negocios o por más que conozca todas las particularidades de su negocio, un poco de ayuda para desarrollar uno siempre será una forma de simplificar su redacción y ahorrar tiempo y esfuerzo.



Ya sea que tengas o no experiencia en el desarrollo de planes de negocios o conozcas o no todas las particularidades de tu negocio nunca dudes en pedir ayuda para el desarrollo de tu plan si lo consideras necesario, la cual no necesariamente tendría que venir de asesores profesionales, sino simplemente de amigos o conocidos que hayan desarrollado uno antes o que tengan experiencia en el tipo de negocio que quieres realizar.



9. Documenta por qué tu idea funcionará



¿Los demás han hecho algo parecido y tuvieron éxito? ¿Has hecho un prototipo? Incluye todas las variables que puedan tener un impacto en el resultado de la idea. Muestra por qué algunas de las variables no aplican a tu situación o explica cómo pretendes superarlos o hacerlas mejores.



10. Recuerda que un plan de negocios es un documento flexible



Finalmente, recordar al momento de su desarrollo que un plan de negocios es un documento flexible que puede y debe ser actualizado constantemente, hace más fácil su redacción ya que le quita a uno la presión por querer hacer un plan perfecto o definitivo.



Esfuérzate por hacer un plan de negocios formal, revísalo bien varias veces, cuida bien que no tenga errores ortográficos que podrían restarle seriedad, pero evita el deseo por hacer un plan perfecto o definitivo, recordando que un plan de negocios, sobre todo en el mundo cambiante de hoy, no es un documento escrito en piedra sino uno flexible que puede y debe ser actualizado constantemente agregándole, quitándole o corrigiéndole información.



Artículo original escrito por Arturo R. de Crecenegocios.com.