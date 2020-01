Bose cierra casi la mitad de sus tiendas físicas a nivel global

Por Merca20.com / Hipertextual



Se trata de 119 establecimientos en cuatro continentes que bajarán la Santamaría debido a que las ventas online de los productos Bose son mayores tal como se ha conocido a través de la publicación The Verge.



Quedarán abiertas, al menos por ahora las 130 tiendas que tienen en países como China, Emiratos Árabes, India y Corea del Sur. Por lo que las que cierran son aproximadamente la mitad, aunque representan la totalidad de las ubicadas en occidente.



Ir por delante

Esa decisión que se hará efectiva durante los próximos meses implica el despido de sus cientos de empleados que hasta ahora son los responsables de ofrecer el concepto donde primaba la experiencia del cliente –donde la asesoría eral lo fundamental– , tal como nació en 1993.

"Originalmente, nuestras tiendas minoristas ofrecían a la gente una forma de experimentar, probar y hablar con nosotros sobre los sistemas de entretenimiento doméstico basados en CD y DVD multicomponentes". "En ese momento, era una idea radical, pero nos centramos en lo que nuestros clientes necesitaban, y donde lo necesitaban; y estamos haciendo lo mismo ahora".





Venta Online

Que se cierren las tiendas físicas no significa que no se pueda acceder a los productos Bose en esos lugares, pues será a través de internet como los consumidores podrán seguir comprándolos, además de la posibilidad de acceder a éstos a través de otras tiendas multimarcas.



Aunque la marca ha explicado sus razones, por ahora no piensa aportar datos sobre las ventas o los trabajadores que perderán sus puestos de trabajo, aunque aclaran que tendrán opción a ser recolocados, además de la indemnización correspondiente si fuese el caso.



Los AirPods de Apple dominan el audio wireless total

Bose expandió recientemente su cartera de productos más allá de los reputados altavoces o sus auriculares con cancelación de ruido. Ahora cuenta con auriculares y altavoces inalámbricos, también con asistente de voz integrado. Un mundo que otros, como Sonos, están viendo con dificultades ante el dominio de gigantes como Apple, Amazon o Google.



Recientemente, de acuerdo a un informe publicado por Strategy Analytics, vimos como los AirPods de Apple habrían colocado hasta 60 millones de unidades en 2019. Esto es, más de la mitad del total del mercado TWS o completamente inalámbrico. Por su parte, Bose se coloca en octavo lugar, por debajo de otros grandes de la industria como Xiaomi, Samsung, JBL, Huawei, Beats y Jabra. También desde el apartado de beneficios domina Apple, como es ya habitual en la venta de hardware, acumulando hasta siete de cada diez dólares en ingresos sobre el total de este segmento de la industria. En este sentido, Bose asciende hasta el cuarto puesto, tras Samsung y Beats –subsidiaria de Apple–, por el tipo de producto de alta calidad y coste que distribuye.