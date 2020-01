Warren Buffett: 'las personas exitosas dicen que no a casi todo'

Por iProup



Se siente contradictorio, pero los consejos de Buffett sonarán verdaderos en prácticamente cualquier contexto, ya sea inversión, trabajo o tu vida personal. A menudo se dice "sí" constantemente, y se termina asumiendo más compromisos de los que se pueden manejar. Esto ocasiona mayor estrés y menor calidad, ya sea de trabajo, vida o simplemente decisiones en general.



La buena noticia es que se pueden cambiar las cosas simplemente diciendo que no ¿eso significa que es fácil? Por supuesto que no, pero vale la pena el esfuerzo. Estas son las 4 cosas a las que decir "no":

Oportunidades emocionantes que no encajan bien

Siempre hay que recordar que dedicar atención a algo, ya sea una oportunidad de inversión, un nuevo proyecto en el trabajo o un nuevo pasatiempo, significa tomarse un tiempo lejos de otra cosa. Este año renunciá a todas esas oportunidades con potencial para enfocarte en las más importantes.



La cultura ha glorificado la lucha del empresario hasta el punto en que las personas sienten que las semanas de trabajo de 60 o incluso 80 horas son algo de lo que deben jactarse.



Cualquier fanático de 80 horas mostrará una vida familiar o personal que ha sido muy descuidada. Las personas exitosas eligen el equilibrio sobre el agotamiento.

Mientras que algunas personas recorren eventos de redes de estilo de citas rápidas que pasan en un borrón de tarjetas de presentación, los inteligentes pasan su tiempo cultivando algunas relaciones verdaderamente valiosas. Las personas exitosas eligen calidad sobre cantidad.

Pasar demasiado tiempo tratando de complacer a las personas que te rodean y descubrirás que descuidaste tus propias necesidades más básicas. Las personas exitosas no están absortas en sí mismas, pero tampoco van a atender a las personas que las rodean a expensas de sus propias vidas y felicidad.



Las recomendaciones de Warren Buffett para aprender a decir "no"



Al comenzar un nuevo año, es el momento perfecto para que retroceder y reconsiderar tus prioridades. Si todavía dices sí a las cosas anteriores (y todo lo demás que se te presente), te sorprenderá lo que puede suceder cuando finalmente comiences a decir que no. No será fácil, y aquí hay un ejercicio rápido que lo demuestra diseñado por el mismo Buffett.



Escribe una lista de tus 25 objetivos más importantes. Al principio puede parecer mucho, pero alcanzarás ese número rápidamente cuando pienses en todas las diferentes direcciones que intentas tomar en la vida. Luego, marcá en un círculo los cinco primeros y luego (esta es la parte dolorosa pero importante) tachá el resto.



Nadie, ni siquiera la persona más productiva del mundo, tiene espacio para 25 objetivos. Las personas realmente exitosas son las que reconocen ese hecho, aceptan su ancho de banda limitado y eligen asignar su tiempo a algunas cosas que son más importantes.