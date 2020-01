El exmagnate del automóvil, Carlos Ghosn, se queda sin abogados

Por AFP



El abogado japonés de Carlos Ghosn, Junichiro Hironaka, anunció este jueves la retirada de su bufete del conjunto del dossier de Carlos Ghosn, a raíz de la fuga a Líbano del antiguo patrón de Renault-Nissan.



"Hoy hemos entregado al tribunal de Tokio una carta con la dimisión de todos los abogados del gabinete Hironaka para el conjunto de los asuntos sobre Carlos Ghosn", explicó el defensor en un comunicado.



Hironaka no escondió su "estupefacción" por la fuga de Carlos Ghosn a finales de diciembre.



Esta decisión no es realmente una sorpresa, ya que Hironaka, de 74 años, había dicho que se retiraría tras la huida de su defendido.



Pero en teoría era posible que otros abogados de su bufete asumieran el relevo en el caso Carlos Ghosn.



Otros dos bufetes de abogados japoneses, el de Hiroshi Kawatsu y el de Takashi Takano, trabajaban desde hace un año con Hironaka para defender a Carlos Ghosn, sobre el que penden cuatro inculpaciones.



En las entrevistas que concedió a varios medios desde el Líbano, Ghosn había declarado que necesitaba a sus defensores japoneses.



Sin embargo, se encuentran en una situación delicada por la fuga de su cliente, cuya prohibición de irse del país fue una condición de su liberación bajo fianza para la que los abogados se convirtieron en garantes.



Hironaka, que se labró una reputación de maestro del sobreseimiento en Japón, no permitió que los procuradores entraran a sus oficinas la semana pasada para incautarse del material informático utilizado por Ghosn ya que los investigadores sospechan que preparó su fuga desde el ordenador que el bufete había puesto a su disposición en sus locales.



El tribunal de Tokio avaló el jueves la separación de los proceso en el caso Ghosn, según los medios nipones.



Ghosn debía ser juzgado al mismo tiempo que su antiguo brazo derecho Greg Kelly y Nissan en el capítulo del caso sobre la sustracción de retribuciones. Ante la ausencia de Ghosn, solo las otras dos personas serán juzgadas ya que el derecho penal japonés no prevé un proceso en ausencia.