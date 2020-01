Toyota inyecta US$394 millones en un proyecto de taxi volador

Por AFP

El gigante japonés del automóvil Toyota anunció el jueves que invertirá US$394 millones (unos 353 millones de euros) en Joby Aviation, una start-up californiana que desarrolla una aeronave eléctrica para servicios de movilidad a la demanda en zona urbana.



Esta inversión, realizada en el marco de una captación de fondos de US$590 millones por Joby Aviation, es una nueva señal de la intensificación de los esfuerzos de Toyota para transformarse en gigante mundial de nuevas movilidades.



"El transporte aéreo ha sido un objetivo de largo plazo para Toyota aunque sigue operando en el sector del automóvil, este acuerdo vuelve nuestra mirada al cielo", dijo el presidente de Toyota, Akio Toyoda, citado en un comunicado del grupo.



Fundada en 2009, Joby Aviation desarrolla un pequeño avión eléctrico de cinco plazas con despegue y aterrizaje verticales, como un helicóptero. La futura máquina tendrá una autonomía de 240 km y una velocidad máxima de 320 km/h.



Apoyado por varios inversores extranjeros y empresas desde sus inicios, Joby Aviation anunció el mes pasado una asociación con el gigante estadounidense de los vehículos con conductor, Uber, que cuenta lanzar con el tiempo un servicio de taxis voladores al horizonte del 2023.

