WEF2020: Los ejecutivos activan la alarma en Davos ante los riesgos climáticos

Por AFP



Los grandes ejecutivos hacen sonar las alarmas ante los riesgos climáticos, en lo alto de la lista de sus preocupaciones en esta nueva década que empieza, según un estudio publicado el miércoles en vísperas del inicio del Foro Económico Mundial de Davos.



Los organizadores de la reunión de Davos en Suiza divulgan este informe con el telón de fondo de los voraces incendios que asolan el sureste de Australia, dejando en evidencia la existencia de una emergencia climática y la necesidad de que los gobiernos actúen con contundencia.



"El paisaje político está polarizado, el nivel del mar aumenta y los incendios vinculados al clima arrasan", declaró en un comunicado el presidente del foro, Borge Brende.



"Es el año en que los dirigentes mundiales deben trabajar con todos los actores de la sociedad para reparar y recuperar nuestros sistemas de cooperación, y no solo a corto plazo sino para hacer frente a los riesgos profundamente arraigados", subraya.



Según el estudio del foro, las cinco primeras preocupaciones de los responsables de empresa para los próximos diez años están todas vinculadas al medio ambiente, en particular, a los acontecimientos meteorológicos extremos y la incapacidad de los gobiernos y del mundo económico para prevenir el cambio climático.



Solo para 2020, la preocupación deriva sobre todo de la confrontación entre el poder económico y la polarización de las fuerzas políticas.



Los organizadores de Davos interrogaron en septiembre y en octubre a 750 dirigentes de empresa y expertos que van a encontrarse en los Alpes suizos entre el 21 y el 24 de enero para el gran encuentro anual del mundo económico y político.



Esta cita será si cabe más importante tras el pobre resultado de la última conferencia del clima de Naciones Unidas, la COP25 que se celebró en Madrid en diciembre, y que se quedó lejos de un gran compromiso para responder a la crisis climática.



Sin embargo, la presión sigue siendo fuerte para que empresas y consumidores demuestren su voluntad de actuar, dice John Drzik, presidente de la firma de asesoría Marsh and McLennan Insights.



"Los avances científicos significan que los riesgos climáticos pueden ser definidos con mayor precisión y ser incorporados a la gestión de riesgos y a los proyectos de empresas", explica.



Sin contar con que, según él, acontecimientos extremos, como los incendios en Australia y en California, obligan a las empresas a tener en cuenta el riesgo climático, como lo hacen con el incremento de las tensiones geopolíticas o la amenaza de los ataques informáticos.