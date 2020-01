Walmart amplía su fuerza laboral robótica y la lleva a 650 almacenes más

Por Bloomberg



El ejército robótico de Walmart está creciendo.



El minorista más grande del mundo agregará robots de escaneo de estantes a 650 tiendas más de Estados Unidos para finales del verano, con lo que su flota llegará a mil.



Los dispositivos Bossa Nova de 1.82 metros de altura, equipados con 15 cámaras cada uno, deambulan por los pasillos y envían alertas a dispositivos manuales de los empleados cuando un artículo está agotado, lo que ayuda a resolver un inconveniente que cuesta a minoristas casi 1 billón de dólares anual, según el investigador IHL Group.



Los nuevos robots, diseñados por Bossa Nova Robotics, con sede en San Francisco, se unen a una fuerza laboral Walmart cada vez más automatizada, que también incluye dispositivos para limpiar pisos, descargar camiones y recibir pedidos de comestibles en línea. Estas medidas forman parte de la iniciativa del director ejecutivo, Doug McMillon, para reducir costos, mejorar el rendimiento del almacén y ganar credibilidad como innovador tecnológico mientras lucha contra Amazon.com.



Walmart dice que los escáneres de estantería pueden reducir tareas que tomaban hasta dos semanas a una rutina de dos veces al día.



"Acelera todo el ciclo", afirmó John Crecelius, presidente sénior de innovaciones de almacenes Walmart, en una entrevista.



Los clientes quedaron boquiabiertos cuando Walmart puso el primer robot Bossa Nova en una tienda en la zona rural de Pensilvania en 2016. Algunos pensaron que eran dispositivos antirrobo, mientras que otros intentaron hablar con los robots.



Los niños lo abrazaban, untando huellas digitales en las costosas cámaras. Ahora, son más comunes dentro de algunas tiendas, mientras que los robots rivales realizan tareas en los pasillos de cadenas de supermercados como Giant Eagle, Schnucks y Stop & Shop.



Crecelius, de Walmart, se negó a dar detalles sobre qué tanto han reducido los robots la cantidad de productos agotados, diciendo solo que la métrica ha mejorado dado que los dispositivos recorren un total de 80 mil 500 kilómetros, escanean un millón de pasillos y 500 millones de productos. Simbe Robotics, que fabrica un dispositivo de la competencia, afirma que sus robots pueden reducir la cantidad de artículos agotados hasta en 50 por ciento y también reducir los costos laborales.



Sin embargo, los potenciales ahorros asustan a muchos empleados minoristas. Para almacenistas y otros asociados, los robots usualmente son conocidos como "ladrones de empleos". Tienen razones para preocuparse: un informe de mayo de los consultores de McKinsey & Co. reveló que aproximadamente la mitad de todas las actividades minoristas se pueden automatizar con la tecnología existente.



Walmart, por su parte, ha afirmado constantemente que sus robots permiten la reasignación de empleados a roles menos mundanos, no la eliminación de empleos. Sin embargo, está claro que la flota de robots está creciendo y se está volviendo más inteligente: el modelo más nuevo de Bossa Nova tiene una cámara adicional y también puede mirar hacia abajo para escanear bastidores de productos frescos, algo que la serie actual no puede hace.



También es un poco más delgado, para que no estorbe el camino de los compradores. "Estamos haciendo todo lo posible para que no estorben", comentó el cofundador y director de tecnología de Bossa Nova, Sarjoun Skaff.