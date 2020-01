Inteligencia británica: Londres puede utilizar Huawei sin enfrentarse a Washington

Por AFP



El gobierno británico puede trabajar con el fabricante chino de equipos de telefonía Huawei en la red 5G sin comprometer sus vínculos con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, consideró este lunes el jefe del MI5, Andrew Parker.



"Tenemos una relación estrecha y de larga data con Estados Unidos en lo relativo a la seguridad y a compartir información y eso continuará", dijo por su parte este lunes a los periodistas el portavoz del primer ministro Boris Johnson.



Y afirmó que durante la jornada tendría lugar una reunión entre responsables estadounidenses y británicos de seguridad nacional y telecomunicaciones.



Estos comentarios se producen en un contexto de especulaciones sobre una próxima luz verde de Johnson a la participación del grupo chino en la nueva generación de red móvil en el Reino Unido.



Estados Unidos presiona a Europa, Londres incluido, para que excluya a Huawei, denunciando los vínculos de la empresa con el gobierno chino y asegurando que sus equipos podrían ser utilizados para el espionaje, lo que Huawei siempre ha negado.



Pero, a una pregunta sobre el posible daño a las relaciones de inteligencia con Washington, el jefe del servicio de inteligencia nacional británico MI5 dijo en una entrevista al diario económico Financial Times que no tenía "ninguna razón hoy en día para pensar" que eso ocurriría.



La colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y el Reino Unido es "muy estrecha y de confianza", subrayó Parker, quien dejará su puesto en abril.



El Reino Unido ha aplazado en repetidas ocasiones su decisión sobre Huawei, en particular debido a las elecciones legislativas de diciembre. Pero según la prensa británica, ésta es ahora inminente y podría ser dada a conocer durante enero.