Elon Musk: Bitcoin no es mi palabra de seguridad

Por Diario Bitcoin



Elon Musk agitó de nuevo a la comunidad cripto en Twitter. El fundador y CEO de SpaceX y Tesla, y cofundador de Paypal, bromeó diciendo que Bitcoin no es su palabra de seguridad (safeword)”.





El término “palabra segura (safeword)” usado por Musk en su tweet mientras bromeaba, se refiere a una palabra clave o serie de palabras clave que se suelen usar en una relación BDSM (Bondage y Disciplina; Dominación, Sumisión y Sadismo; Masoquismo) o “grupo de prácticas eróticas libremente consensuadas“.



Este tipo de “palabras clave” dentro de la relación, funcionan como una especie de señales para que un sumiso comunique inequívocamente su estado físico o emocional al dominante, generalmente al acercarse o cruzar un límite físico, emocional o moral.

Agitando a la comunidad cripto de nuevo

Según News Bitcoin, el tweet de Musk ya se ha vuelto viral según los estándares de la comunidad cripto en Twitter, obteniendo 5.000 retweets y 60.000 me gusta al momento de escribir esta nota, y ganando cientos de likes más por minuto a medida que pasa el tiempo.



The Moon, un popular analista de criptomonedas, aprovechó el tweet como una oportunidad para promocionar Bitcoin entre los 30 millones de seguidores de Musk. The Moon respondió al comentario de Musk publicando su tesis sobre lo que hace valioso a BTC.



Peter McCormack, un destacado podcaster de la industria de Bitcoin, trató de hacer que Musk se uniera a él en su podcast. Mientras tanto, el desarrollador de Ethereum Anthony Sassano (@sassal0x) trató de indagar más en la opinión del empresario sobre Ethereum.



Y Bitcoin 2020, la cuenta de Twitter para el evento con el mismo nombre, respondió al tweet aleatorio de Musk con un emoji pensativo, a lo que el emprendedor tecnológico multimillonario respondió con un guiño.



El precio de Bitcoin no ha reaccionado a este tweet. Si Musk en cambio hubiese tuiteado “compre BTC“, tal vez hubiese sido diferente, pero aparentemente no puede hacerlo debido a sus tweets anteriores.

Fanático de Bitcoin, aunque bromee

Aunque a menudo Musk se refiere a Bitcoin y otras criptomonedas en broma (bromeó que era el director ejecutivo de Dogecoin durante el Día de los Inocentes estadounidense en abril de 2019 y una vez tuiteó misteriosamente “¿Quieres comprar algo de Bitcoin?”, respondiendo a su tweet anterior que decía “Me encanta el anime“), Musk es un fanático genuino de la tecnología detrás de Bitcoin y otros activos digitales. En julio, DiarioBitcoin informó que junto a Jeff Bezos, Musk lanzaría 3.200 satélites para dar Internet al mundo.



Según informes anteriores de DiarioBitcoin, en un podcast con ARK Invest, Musk dijo que cree que la estructura de Bitcoin es “bastante brillante“, antes de agregar que Ethereum y “quizás algunos de los otros” también tienen mérito. Musk admitió, sin embargo, que no está demasiado enamorado del mecanismo de consenso de Prueba de trabajo (PoW) de Bitcoin, y señaló que es un proceso que requiere mucha energía.



A pesar de que dio a entender cierta preocupación, el cofundador de PayPal señaló el año pasado que Bitcoin y sus semejantes son excelentes, ya que evitan los controles de divisas, especialmente en naciones envueltas en crisis financieras y políticas, como Venezuela. Agregó que las criptomonedas también son una “forma mucho mejor de transferir valor que los billetes“, y luego bromeó diciendo que está seguro de esto “sin lugar a dudas“.