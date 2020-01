La mansión más cara del mundo está en Londres y cuesta US$262 millones

Por Bloomberg



Un magnate inmobiliario chino está por cerrar la compra de una mansión de 45 habitaciones en Londres que romperá el récord al tratarse de una transacción de US$262 millones (200 millones de libras esterlinas).



La empresa familiar de Cheung Chung Kiu ha acordado comprar la casa palaciega ubicada en el 2-8a de la calle Rutland Gate, con vistas a Hyde Park, dijo un vocero. El trato es una buena noticia para el moribundo mercado inmobiliario de lujo de la capital británico, y una señal de que los más ricos del mundo están siendo atraídos por una libra esterlina débil en medio de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.



La casa de estuco blanco tiene siete niveles y un espacio de construcción de 5,760 metros cuadrados, un 7% más que el de un campo de futbol americano. Fue construida en 1830 como un conjunto de cuatro casas, pero a mediados de los años ochenta fue remodelada y convertida en un solo palacio tipo italiano.



La casa tiene una serie de grandes salas, con ventanas blindadas, varios elevadores, una alberca, un spa, gimnasio y estacionamiento subterráneo.



Se espera que se establezca el precio de venta en 210 millones de libras, de acuerdo con personas familiarizadas con la transacción, lo que significaría el mayor precio jamás pagado por una casa en el Reino Unido, eclipsando los 140 millones de libras que fueron pagados por una casa en Oxfordshire hace casi una década.



También se trata de una de las mayores transacciones de su tipo en el mundo, pues es mayor a los US$238 millones que pagó el fundador de la gestora de fondos de capital Citadel, Ken Griffin, por un penthouse en Manhattan el año pasado.



Aún no se ha decidido si la propiedad permanecerá siendo una sola casa o si será convertida en departamentos de lujo. Con base en los precios de venta del proyecto Peninsula London, convertir el edificio en departamentos elevaría su valor a 700 millones de libras.



Cheung, el comprador, es el fundador y presidente de CC Land Holdings Ltd., una compañía inmobiliaria con base en Hong Kong que invierte principalmente en la parte occidental de China y que ha estado activa en Londres desde 2016. En el Reino Unido, CC Land es mejor conocida por haber comprado el rascacielos apodado "El rayaquesos", cuyo nombre oficial es el Edificio Leadenhall, en el distrito financiero de Londres.



La propiedad, cerca del complejo residencial One Hyde Park y la tienda departamental Harrods, fue alguna vez el hogar de Rafic Hariri, exprimer ministro de Líbano, quien fue asesinado en 2005. También ha funcionado como casa del príncipe sultán Bin Abdulaziz Al Saud, el fallecido monarca de Arabia Saudita.



Elie Chamat, cofundadora de la gestora suiza de capital Decisive Wealth, y que manega la propiedad a nombre de los herederos del fallecido príncipe, dijo que la venta muestra que los inversionistas están dispuestos a apostar por este tipo de propiedades y por la resiliencia de la libra esterlina. La transacción es notable "especialmente porque sabemos lo difícil que se ha puesto el mercad residencial de súper alto valor"; dijo.