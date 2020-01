Mark Zuckerberg no se propondrá más desafíos personales anuales

Por Bloomberg



La resolución de Año Nuevo de Mark Zuckerberg: no más resoluciones públicas de Año Nuevo. El director ejecutivo de Facebook Inc., que en enero generalmente comparte un "desafío personal" para el próximo año, dijo el jueves que renunciará a esa tradición en 2020. En cambio, Zuckerberg dijo que "tomará un enfoque a más largo plazo" esta década para priorizar proyectos que tomarán mucho más tiempo en realizarse.



"En lugar de tener desafíos anuales, he tratado de pensar en cómo espero que se vean el mundo y mi vida en 2030 para asegurarme de que me estoy enfocando en esas cosas", escribió en su página de Facebook.



Entre las grandes ideas que enumeró: la financiación de "empresarios, científicos y líderes" mileniales; la construcción de una plataforma social centrada en la privacidad; el desarrollo de productos de realidad virtual y aumentada; y el "establecimiento de nuevas formas para que las comunidades se gobiernen a sí mismas", como la nueva junta de supervisión de contenido de su compañía.



Facebook ya está trabajando en la mayoría de las ideas a largo plazo que Zuckerberg presentó en su publicación, por lo que posiblemente son menos personales que los desafíos pasados. Algunas de las promesas del director ejecutivo también lo han expuesto a las críticas. El año pasado, Zuckerberg resolvió "organizar una serie de debates públicos sobre el futuro de la tecnología en la sociedad: las oportunidades, los desafíos, las esperanzas y las preocupaciones". En sus conversaciones relacionadas con la promesa, habló casi exclusivamente con hombres blancos.



En 2017, Zuckerberg resolvió visitar los 50 estados, una gira por todo el país que generó rumores de que quería postularse para presidente. Los desafíos anteriores incluían aprender mandarín y la promesa de comer solo carne que él mismo hubiera matado.