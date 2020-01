La venta de AirPods genera más dinero que Spotify, Twitter, Snapchat y Shopify juntas

Por Business Insider



"La magia viene de familia", reza la web de Apple para uno de sus productos más exitosos que, si no se ha convertido ya, pronto se posicionará como el producto estrella de la tecnológica: los AirPods.



Con un ingreso estimado de US$13.325,7 millones en 2019, los auriculares de Apple superan lo que ganan Spotify, Twitter, Snapchat y Shopify juntas —que están incluso por debajo de los US$10.000 millones, según el experto en tecnologías e inversión Kevin Rooke.



Para 2020 se espera que sus ingresos anuales asciendan a US$16.657.2 millones —un 3,5% de los ingresos totales de la compañía— con sus modelos de AirPods y AirPods Pro. Siendo sus años anteriores no menos exitosos aumentando sus ventas e ingresos en más del 100% —de 2018 con US$5.774,5 millones de ingresos (133% más que en 2017) a 2019 con más de US$13.000 millones en beneficios, es decir, 128% más que el año anterior.



Pensados para ser un accesorio de iPhone, los auriculares inalámbricos de Apple representan un 4,5% de los ingresos de los smartphones más famosos del mundo. Aunque la cifra parezca insignificante, hay varios motivos para que su éxito siga creciendo: una nueva generación de AirPods, la competencia por el futuro del audio y que se hayan vendido sólo aproximadamente 100 millones de 900 millones de iPhones que hay en el mundo.



Hasta ahora, la máxima especulación sobre los AirPods de Apple en sus nuevos productos para 2020 era que estos vendrían incluidos en la caja de los iPhones. Sin embargo, se espera que estos auriculares sean mucho más que un simple accesorio para iPhone.



Según 9to5mac, Apple podría estar trabajando sobre un SiriOS, es decir, un sistema operativo que reforzase las capacidades y autonomía de Siri. Una inversión que beneficiaría a toda la línea de sus Airpods, pero también su poder sobre la competencia por el liderazgo de los altavoces inteligentes.



Puede que los "caracoles" de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury—audífonos que llevaban siempre sus personajes sumidos en la distopía— sean el futuro de los auriculares inalámbricos. No un accesorio para tu smartphone, si no un gadget imprescindible en tu día a día.