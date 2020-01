Estos libros, escritos por multimillonarios, te ayudarán a alcanzar el éxito

Por Sputniknews.com



Estos son algunos de los libros escritos por los empresarios más adinerados del mundo que te ayudarán a entender la mentalidad de la gente exitosa para poder hacer realidad tus metas.



What I Know for Sure (Lo que he aprendido en la vida).



A sus 65 años, la periodista, presentadora de televisión y filántropa Oprah Winfrey es una de las mujeres más exitosas del mundo.



Después de que el reconocido crítico de cine Gene Siskel le preguntará "¿qué sabe con seguridad?", la mujer empezó a reflexionar sobre su vida, algo que derivó en la columna titulada What I Know for Sure, que después sirvió de base para el libro del mismo nombre.



Think Like a Champion: An Informal Education In Business and Life (Piensa como un campeón: una educación informal en los negocios y la vida).



El actual presidente de EEUU, Donald Trump, comenzó su carrera como empresario en una compañía de bienes raíces que pertenecía a su padre. El político es un ejemplo de cómo pensar en grande y no tener miedo a nada ni nadie ayuda a conseguir el éxito en la vida y en el trabajo.



"Siempre que empiezo algo nuevo, sé que tengo mucho que aprender. Y esto no me desalienta: en realidad, me da energía".



The Virgin Way: How to Listen, Learn, Laugh and Lead (El estilo Virgin. Escuchar, aprender, reír y liderar).



El fundador del conglomerado Virgin Group, Richard Branson, es famoso por su estilo de vida extravagante. El empresario —a quien le encanta surfear y estudiar el fondo del océano a bordo de su propio submarino— está convencido de que lo más importante es disfrutar de la vida y trabajar duro, y que el dinero "llegará después".



How to Win at the Sport of Business: If I Can Do It, You Can Do It (Cómo ganar en el deporte de los negocios: si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo).



Cuban, de 60 años, no solo es dueño del equipo de baloncesto Dallas Mavericks, sino que también es propietario de los cines Landmark y Magnolia Pictures y presidente de la cadena HDTV AXS TV.



En su libro, el magnate deportivo comparte su experiencia con todos los que quieren conseguir el éxito profesional.



Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve (Soros sobre Soros. Por encima del promedio).



El polémico magnate e inversor financiero húngaro está involucrado en proyectos filantrópicos desde finales de la década de los 70 y es una de las personalidades más influyentes del planeta. En este libro, desveló algunos de los secretos de su prolífica carrera.



"Mi peculiaridad consiste en que no tengo un estilo particular de invertir o, más exactamente, intento cambiar mi estilo para ajustarme a las condiciones".



What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence (Lo que hace falta: lecciones sobre la búsqueda de la excelencia).



El cofundador y director ejecutivo del banco de inversión The Blackstone Group empezó su carrera en la empresa Lehman Brothers. En 1978, a la edad de 31 años, encabezó la compañía.



Bloomberg by Bloomberg (Bloomberg por Bloomberg).



El empresario y excalcalde de Nueva York Michael Bloomberg tiene buenas oportunidades para convertirse en el próximo presidente de EEUU.



En su libro Bloomberg por Bloomberg, publicado en 2001 y calificado de "entretenido, cautivador e informativo" por el escritor y periodista Bryan Burrough, afirmó:

"Cuánto más trabajes, mejor lo harás. Es así de simple".



The Essays of Warren Buffett (Los ensayos de Warren Buffett).



El tercer hombre más adinerado del mundo y uno de los mayores inversionistas del planeta es apodado el Oráculo de Omaha por su visión para los negocios.



Business @ the Speed of Thought (Negocios a la velocidad del pensamiento).



El mítico fundador de Microsoft está convencido de que lo más importante para alcanzar el éxito es trabajar incansablemente, ser sencillo y trabajar en equipo, además de saber de satisfacer a los clientes.



"El éxito es un pésimo maestro. Persuade a las personas inteligentes a pensar que no pueden perder".