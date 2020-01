Uber y Hyundai muestran modelo de taxi volador en Las Vegas

Por Bloomberg



Las dos compañías hablaron de su asociación el lunes en la conferencia de tecnología CES y planean mostrar un modelo a gran escala del vehículo esta semana en el recinto ferial de Las Vegas. El taxi aéreo de Hyundai podría despegar y aterrizar verticalmente, llevar a cuatro pasajeros y navegar a una velocidad de unos 320 kilómetros por hora. Sería totalmente eléctrico con un alcance de casi 100 kilómetros.



El concepto es similar a los diseñados por Boeing Co. y otras compañías en colaboración con Uber Elevate, la división aérea de la compañía de transporte. Además de proyectos de ciencia ficción, el grupo también opera viajes en helicóptero de Uber, que están disponibles en la ciudad de Nueva York. Uber ha dicho que llevará a cabo la primera demostración pública de un automóvil volador este año y permitirá a clientes reservar viajes aéreos para 2023.



En actividades terrestres, Uber dijo el lunes que comenzará a vender billetes de autobús a través de su aplicación en Las Vegas, lo que la convierte en la segunda ciudad en inscribirse en un programa de transporte público que la compañía introdujo el año pasado. Los usuarios verán el transporte público como una de las opciones en la aplicación Uber, junto con los viajes en automóvil. Luego pueden planificar su ruta y comprar billetes por el mismo precio que pagarían con los métodos tradicionales. Los pasajeros podrán usar los billetes cuando su teléfono esté desconectado. Uber espera introducir la función en otras ciudades de otros países en los próximos meses.



La venta de billetes de autobús es el negocio más reciente fuera de las operaciones principales de transporte de pasajeros de Uber, parte de una estrategia más amplia para alentar a los clientes a abrir la aplicación con más frecuencia. La compañía considera que el mayor uso es una forma de llevar a las personas a otros servicios, como la entrega de comidas, el alquiler de bicicletas eléctricas o scooters y, algún día, los viajes en automóviles voladores.



La asociación de transporte de la compañía con Las Vegas es casi idéntica a un acuerdo que hizo el año pasado con Denver, el primer lugar donde Uber ofreció billetes de transporte público. Aunque solo hay dos ciudades que respaldan la venta de billetes a través de la aplicación, Uber y su principal competidor en Estados Unidos, Lyft Inc., muestran rutas de transporte público para muchos más lugares.



David Reich, jefe de tránsito de Uber, reconoció que la función podría asestar un golpe al negocio principal de Uber entre los clientes con presupuestos más bajos pero dijo que vale la pena si los usuarios utilizan la aplicación con más frecuencia y confían en que ofrecerá información completa sobre el transporte. “A veces utilizan algo distinto a Uber, y eso está bien”, dijo Reich.



Las Vegas tendrá una nueva opción de transporte este año, cortesía de Elon Musk. Una startup fundada por el multimillonario, Boring Co., comenzó el año pasado la construcción de un túnel debajo del Centro de Convenciones de Las Vegas, donde se encuentra el CES. Musk quiere transportar a pasajeros en vehículos diseñados por Tesla Inc. por el estrecho túnel. Reich dijo que Uber está dispuesto a mantener conversaciones con Musk, pero que actualmente no hay un plan para vender billetes para el sistema de tránsito Loop, de Boring Co.



Para el proyecto de automóvil volador, Uber está trabajando con la NASA y otros seis fabricantes, entre ellos Bell y Joby Aviation de Textron Inc. El acuerdo con Hyundai destaca porque el gigante automotriz podría producir vehículos aéreos a “tasas nunca vistas” en la industria aeroespacial, dijo Eric Allison, jefe de Uber Elevate. Un alto volumen, en teoría, disminuiría el precio por viaje y haría que una red de taxis aéreos fuera económicamente viable, señaló.



Uber dijo que proporcionará a los socios servicios de apoyo en el espacio aéreo, conexiones a transporte terrestre y una gran base de clientes. Las compañías colaborarán para identificar lugares para que el despegue y aterrizaje de los vehículos, y es probable que Uber aproveche las relaciones existentes con compañías inmobiliarias como Hillwood Properties y Signature Flight Support.