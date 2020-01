5G Americas elige como Presidente de la Junta Directiva a Igal Elbaz de AT&T

Por estrategiaynegocios.net

5G Americas, la asociación de la industria y la voz de la 5G y LTE para América, anunció hoy que Igal Elbaz, Vicepresidente Senior de Tecnología Inalámbrica y Entrega de Experiencia de AT&T, fue electo para desempeñarse como Presidente de la Junta Directiva de 5G Americas durante 2020. La Junta de 5G Americas además re-eligió a Jim Nevelle, Vicepresidente de Kathrein Mobile Communications, ahora parte de Ericsson, como Tesorero de la organización.



"Es un privilegio contar con Igal Elbaz en la posición de liderazgo de 5G Americas como Presidente al frente de la Junta Directiva. Igal trae amplia experiencia en tecnología inalámbrica y es un visionario clave en la industria”, aseguró Chris Pearson, Presidente Ejecutivo de 5G Americas. “La industria se encuentra en un momento crítico, en el que la 5G está avanzando y la asociación celebra la llegada de Igal para presidirla en 2020.”



Igal Elbaz supervisa la arquitectura y el diseño de las redes inalámbricas, el acceso inalámbrico, los servicios de movilidad, y la tecnología y herramientas para dispositivos inalámbricos en AT&T. También tiene a su cargo los equipos de movilidad y entrega digital como así también fundiciones nacionales y globales de AT&T.



Elbaz señaló: “Me honra haber sido electo Presidente de la Junta Directiva de 5G Americas para 2020. La asociación continúa teniendo un rol central en las recomendaciones de políticas técnicas y regulatorias que configuran nuestra industria. La industria de la 5G está ingresando en una era de innovación por demás emocionante y anhelo trabajar con los demás miembros de la Junta Directiva en la concreción de la gran labor que realiza esta organización”.



Jim Nevelle, Vicepresidente de Kathrein Mobile Communications, ahora parte de Ericsson, fue re-electo como Tesorero de 5G Americas. Jim cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria móvil y anteriormente se desempeñó como Presidente y CEO de Kathrein USA. Tenía a su cargo la estrategia y el desarrollo de infraestructura inalámbrica en Kathrein, lo que incluye antenas para comunicaciones móviles, soluciones de radiodifusión, soluciones para autos conectados, y productos de radio frecuencia para América del Norte.



Nevelle comentó: “Es fantástico continuar fungiendo como Tesorero de 5G Americas en 2020. La 5G es una realidad comercial y estamos en un momento cada vez más crucial para la industria, ya que se avanza para dar soporte a nuevas aplicaciones habilitadas por esta impresionante tecnología de próxima generación”.



Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a AT&T, Cable & Wireless, Ciena, Cisco, CommScope, Ericsson, Intel, Mavenir, Nokia, Qualcomm Incorporated, Samsung, Shaw Communications Inc., Sprint, T-Mobile US, Inc., Telefónica y WOM.