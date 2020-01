Por esta razón no debería abreviar como '20' al año 2020

Por CNN



2020 finalmente está aquí, y viene con su propio conjunto de desafíos.



No solo tenemos que romper el hábito de escribir 2019, cuando realmente queremos decir 2020, sino que el comienzo de una nueva década también crea una oportunidad única para los estafadores, dice Ira Rheingold, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Defensores del Consumidor.



Cuando el año 2020 se abrevia en formularios y documentos oficiales, aquellos que buscan explotar a personas desprevenidas pueden manipular fácilmente esos números y dejar a las personas potencialmente vulnerables al fraude.



Por ejemplo, un documento con fecha de 1/4/20 se puede cambiar fácilmente a 1/4/2021 agregando dos números al final.



Hay varias formas que podrían plantear un problema. Rheingold citó el ejemplo de un cheque atrasado, o uno que se fechó hace más de seis meses. Si tiene un cheque viejo que data de 1/4/20 y alguien lo encuentra, podría agregar “21” al final de esa fecha, y listo, el cheque ya no está caducado.



O, digamos que usted firma un contrato de crédito, un acuerdo entre un prestatario y un prestamista, y lo fecha con fecha 1/4/20. Digamos que luego pierde un mes o dos de pagos, y el prestamista va a cobrar la deuda que le corresponde. Teóricamente, podrían agregar “19” al final de esa fecha y argumentar que usted debe más de un año de pagos, dijo Rheingold.



Podríamos continuar, pero alejémonos nosotros de darles a los estafadores más ideas brillantes.



Simplemente lo dejaremos con un anuncio de servicio público que los defensores de los consumidores, los auditores y los departamentos de policía de todo el país han emitido: cuando escriba una fecha en un documento, no reduzca el año 2020 a solo “20.” Escríbelo completo (son solo dos números más, después de todo).



Todavía es temprano en el año y todavía no hay evidencia de que alguien haya sido estafado de esta manera. Pero es mejor prevenir que curar.



“Es solo otra precaución, otra oportunidad de advertir a la gente que hay gente que se aprovechará de ti”, dijo Rheingold.