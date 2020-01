Nesting, la nueva práctica de ahorro de los millennials

Por estrategiaynegocios.net



Nesting es la nueva manera para ahorrar de la generación millennial, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Esta práctica no es más que dejar de salir de viaje, compras, paseos o salidas de entretenimiento los fines de semana y días libres. Lo mejor es quedarse en casa a descansar.



Parece algo no tan innovador, pero resulta ser un buen apoyo para las finanzas personales, y hasta un método de ahorro.



“Nesting es un vocablo inglés que significa anidar. En culturas como la mexicana es equivalente a estar en casa y no hacer nada y principalmente se realiza en fines de semana, puentes o días festivos”, señala la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Erika Villavicencio.



Esta práctica también contibuye a bajar el estrés. “Se le permite al cuerpo recuperar su homeostasis y contrarrestar los efectos del estrés crónico en el organismo”, explicó Villavicencio.



Finalmente, el ‘nesting’ ayuda a reducir los niveles de ansiedad que padecen las personas, producto de los pendientes económicos que tienen que cumplir, pues ayuda a que no se gaste dinero que posiblemente ya se tenga destinado para otra cosa.



