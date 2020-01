Elon Musk: Túnel de Las Vegas estará operativo en 2020

Por CNN



Elon Musk dijo que Las Vegas está “con suerte” tendrá un túnel comercial subterráneo completamente operativo para 2020.



Su idea de perforar túneles bajo tierra para aliviar el tráfico en ciudades altamente congestionadas como Los Ángeles y Las Vegas inicialmente comenzó como una broma en 2016, pero ahora se ha convertido en un negocio de pleno derecho llamado The Boring Company con varios proyectos nacientes en las principales ciudades, incluida Chicago y Baltimore.



Musk tuiteó que Boring Company está completando su primer túnel comercial en Las Vegas desde el Centro de Convenciones de Las Vegas hasta el Strip, antes de trabajar en otros proyectos.



Musk y The Boring Company han estado trabajando para revolucionar la forma en que las personas viajan con los sistemas de transporte de alta velocidad Loop e Hyperloop. Los túneles subterráneos transportarán a las personas en automóviles o “cápsulas” de pasajeros, lo que permitirá a los viajeros evitar el tráfico y moverse por las ciudades más rápido.



Cuando se complete, el proyecto de Las Vegas consistirá en dos túneles, cada uno de aproximadamente una milla de largo. Los pasajeros serán transportados a través de vehículos autónomos a una velocidad de hasta 249 km/h (155 millas por hora), dice la compañía.



Como han señalado los usuarios perspicaces en Twitter, Musk, quien también fundó el fabricante de automóviles eléctricos Tesla y la compañía de cohetes SpaceX, tuiteó originalmente en marzo que el túnel de Las Vegas podría estar operativo a fines de 2019. Luego tuiteó en mayo que la compañía comenzaría a excavar en dos meses, pero en realidad no comenzó hasta noviembre.



Un portavoz de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas le dijo a CNN Business que la fecha límite completamente operativa para 2020 de Musk estaba en línea con lo que se anunció previamente en noviembre y que el túnel estaría completo a tiempo para el Consumer Electronics Show de 2021.



“Nada ha cambiado en el calendario previsto para el desarrollo”, dijo. “Acabamos de comenzar a mediados de noviembre y tenemos su finalización anticipada para el espectáculo CES 2021”.



En diciembre de 2018, The Boring Company completó un túnel de prueba en Hawthorne, California, que se utiliza para desarrollar Loop e Hyperloop. Aunque Musk demostró un Tesla Model X que descendió al túnel y condujo por 56 km/h (35 millas por hora) durante la noche de apertura, él imagina el transporte Hyperloop que eventualmente llegará a 965km/h (600 millas por hora). Si eso sucede, el transporte de los EE.UU. podría ver una mejoría seria, pero muchos plazos cambiantes se interponen en el camino de Musk por ahora.