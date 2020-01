Volkswagen da el último adiós al mítico Escarabajo

Por Yahoo! Finanzas



El comienzo de 2020 ha traído consigo un hecho insólito en las últimas décadas: en ningún lugar del mundo se están fabricando ya nuevas unidades del Escarabajo. Volkswagen decidió que 2019 sería el último año de su emblemático modelo, nacido en 1938.



El fabricante alemán ha querido rendir un merecido homenaje al que seguramente sea su modelo más reconocible, y para ello está llevando a cabo diferentes acciones a modo de despedida.





Una de ellas es el lanzamiento de ‘La última milla’, un emotivo vídeo hecho con ilustraciones en el que se muestra al Beetle acompañando a una persona a lo largo de su vida, hasta recibir un caluroso homenaje que arrancará alguna lágrima a los fans del icónico modelo.



En la pieza hay varios cameos de rostros reconocibles como el de Andy Warhol, que inmortalizó el vehículo en muchas de sus obras. También aparece Kevin Bacon, que en su película Footloose conducía un reconocible Escarabajo de color amarillo.



La canción que acompaña a las imágenes no es otra que ‘Let it be’, de The Beatles, una elección totalmente acertada. Por un lado, por el significado de su letra, y por otro porque el Escarabajo ha sido un referente en la cultura pop y aparece en la famosa portada del disco Abbey Road de la banda británica.



Volkswagen está dando una gran difusión a este vídeo, que se emitió en prime time en la cadena ABC durante las celebraciones de Año Nuevo y también se proyectó en Times Square, logrando así audiencias millonarias. Sin duda, una despedida a la altura de uno de los coches más icónicos de la historia.