Tesla reduce el precio de sus Model 3 construidos en Shanghái

Por Bloomberg



Tesla Inc. redujo en 9% el precio inicial de sus sedanes Model 3 construidos en China, a medida que aumenta esfuerzos para atraer a clientes al mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo tras abrir una fábrica en las afueras de Shanghái.



El precio se redujo a 323.800 yuanes (US$46.500) desde 355.800 yuanes. Después de subsidios del gobierno chino, los precios comienzan en 299.050 yuanes, muestra el sitio web de Tesla. Eso acerca los autos a algunos producidos por fabricantes nacionales de vehículos eléctricos, como el último sedán P7 de Motor Xpeng, que comienza en 240.000 yuanes. Los VUD eléctricos de NIO Inc. comienzan en 358.000 yuanes.



Tesla, con sede en California, entregó el primero de sus automóviles de fabricación china a 15 empleados el 30 de diciembre. Comenzará a entregar modelos locales al público el 7 de enero, indicó en su cuenta oficial de WeChat. Es apenas un año después del inicio de la construcción en la planta de Shanghái, la primera fábrica de Tesla fuera de EE.UU.



"Este recorte de precios muestra la confianza de Tesla en el control de costos y la determinación de expandir rápidamente su participación de mercado", dijo Yale Zhang, director gerente de Autoforesight, una consultora con sede en Shanghái.



La compañía de Elon Musk también está reduciendo el costo de los adicionales opcionales, desde el color de la carrocería hasta las ruedas de alto rendimiento, según un comunicado. Los servicios de carga en el domicilio no están incluidos y cuestan 8.000 yuanes adicionales. Tesla ya está ensamblando más de 1.000 autos por semana en sus instalaciones de China y planea duplicar esta tasa durante el año, según Song Gang, director de fabricación de la planta.



Musk ha dicho que la producción semanal de 3.000 automóviles en Shanghái es un objetivo en algún momento.



Tesla planea aumentar el abastecimiento local a 100% en Shanghái para fin de año, desde aproximadamente 30% ahora, dijo Song. Eso debería ayudar a reducir los costos ya que Tesla y otros ambiciosos fabricantes de vehículos eléctricos se enfrentan a un mercado desafiante en China, donde las ventas de automóviles se han ido frenando.



El mes pasado, personas familiarizadas con el asunto dijeron que la localización ayudaría a Tesla a reducir los precios en 20% o más en 2020. La empresa calificó para una exención de un impuesto de compra de 10% para sus sedanes construidos localmente, lo que representa una amenaza mayor para NIO, Xpeng y BYD Co.