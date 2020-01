Por IEBS, la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores

Los más comunes suelen ser a nivel personal como dejar de fumar, hacer más deporte… pero también es muy importante realizar propósitos enfocados a las empresas. A continuación, hay 10 propósitos de año nuevo para tu empresa.



Lo recomendable sería pensar entre todos los trabajadores qué se puede hacer para mejorar y conseguir un mejor funcionamiento en la empresa. Marcarse objetivos, retos y metas es algo que deberían de plantearse todas las organizaciones, pero, a pesar de empezar el año nuevo con varios propósitos marcados, es muy común que al paso de las semanas esa motivación se vaya perdiendo. Por eso, se debe ir paso a paso consiguiendo pequeños objetivos para alcanzar las grandes metas marcadas.



A veces, no se cumplen todos los propósitos establecidos durante el año anterior, pero eso no debería ser un impedimento para sí cumplirlos este año, por ello, se ha de tener claro que si uno quiere, se puede. Empezar el año nuevo suele ser una ocasión perfecta para establecer un nuevo inicio, poder evaluar qué acciones se realizaron el año pasado, y si fueron bien o mal, eso ayuda a la autocrítica y a analizar mejoras para poder alcanzar los objetivos de nuevo planteados.



1. Planificar acciones

Uno de los primeros propósitos de año nuevo para tu empresa es plantear nuevas estrategias y decidir cuáles son aquellas más importantes y prioritarias. Es imprescindible tener buena organización, la cual cosa te ayudará tanto a ti como a tus trabajadores para ser más eficaces y para evitar errores.



2. Delegar

A veces, llegan momentos en los que a uno le toca delegar algunas de sus tareas, no hay que tener miedo a hacerlo pero sí que se debe pensar bien a quién se las vas a delegar. Confía en esa persona y aprovecha para enfocarte en aquellas otras tareas que tanto te reclama tu negocio. Lo importante, es centrarse en hacer crecer la empresa.



3. Analizar puntos fuertes y débiles de la empresa

Año nuevo, estudios nuevos, así que ha llegado la hora de estudiar de nuevo las necesidades de todos tus clientes. Investiga y realiza un gran estudio con los puntos fuertes y débiles de tu empresa, de esta manera podrás alcanzar tus objetivos.



4. Objetivos alcanzables

Es importante tener en mente qué metas y objetivos queremos cumplir. Una cosa es saber a qué queremos aspirar y otra, cuáles son los pasos y pequeños objetivos a cumplir para poder llegar a ello. Así que establece bien los objetivos de manera realista y teniendo en cuenta la capacidad de tu empresa.



5. Innovar

La innovación hará que las ideas se conviertan en oportunidades, así que ha llegado la hora de identificar áreas de mejora tanto en procesos como en productos.



6. Mejorar estrategia RRSS

Publicar por publicar no es la mejor opción en las redes sociales. Así que márcate como otro de los propósitos de año nuevo para tu empresa, estudiar todas las RRSS y decidir en cuáles es imprescindible que estés y en cuáles no. Una vez ya se sepa eso, tendrás que enfocarte en ellas y desarrollar una estrategia única de comunicación para cada una de ellas. Recuerda, lo que quieres es vender más y sobre todo dar a conocer, aún mucho más, tu marca.



7. Mejorar la calidad de los clientes

No es solo importante aumentar el número de clientes sino lograr también que estos sean de buena calidad, eso hará que el negocio sea más rentable. Para poder conseguir esto es importante revisar la política de ventas, plazos de pagos, políticas de calidad, y todo aquello que esté directamente relacionado con el cliente. Es importante revisar y realizar los cambios correspondientes.



8. Renovar el material

Otro de los propósitos de año nuevo para tu empresa es renovar todo aquel material, ya sea tecnológico, de papelería o de inmobiliario que esté en malas condiciones o no funcione adecuadamente. Algunas empresas no le dan la importancia que realmente tiene pero trabajar con material que no está en buenas condiciones hará que dificulte el trabajo de los empleados y no se cumplan todos los objetivos tal y como estaban establecidos. La inversión en esto, hará que se ahorre tiempo y aumente la productividad en el trabajo.



9. Cuidar a tus empleados

Es importante reconocer los méritos de todos los trabajadores, a veces hay que dar el brazo a torcer y ponerte en la piel de todos ellos y tratar de entenderlos. Conoce bien sus necesidades, expectativas y trata de mantener la confianza con cada uno de ellos. Es muy importante que además, haya un buen clima laboral, así que es recomendable tomar como nuevo propósito de año nuevo, realizar actividades en grupo para mejorar las relaciones entre los compañeros y también departamentos. Una actividad en grupo muy recomendable son los outdoor training, actividades realizadas al aire libre.



Por otro lado, también es recomendable establecer un día a la semana o dos al mes llamado como los “Happy Hour”, una hora dedicada al ocio y a desconectar. En ocasiones se consiguen desarrollar grandes ideas.



Y, por último, realizar actividades formativas para los empleados relacionadas su profesión con profesionales externos. Un aprendizaje continuo es imprescindible en cualquier empresa.



10. Flexibilidad

Tener un margen de entrada y salida de trabajo, o la opción de poder trabajar desde casa, pueden mejorar el rendimiento de los trabajadores y sobre todo la satisfacción de cada uno de ellos.