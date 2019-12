Las grandes etapas del caso Carlos Ghosn, exjefe Renault-Nissan-Mitsubishi

Por AFP

Estas son las principales etapas del caso Carlos Ghosn, el exjefe de la alianza automovilística Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, desde su detención en Japón a finales de 2018, donde estaba bajo arresto domiciliario, hasta su repentina partida a Líbano.



- Detención -

El 19 de noviembre de 2018, Carlos Ghosn fue arrestado a su llegada a Tokio, en compañía de su mano derecha Greg Kelly. El dirigente franco-libanés-brasileño, actualmente de 65 años, está acusado de no haber declarado gran parte de sus ingresos a las autoridades bursátiles entre 2010 y 2015.



- Cesado por Nissan y Mitsubishi -

El 20 de noviembre de 2018, la dirección ejecutiva de Renault queda provisionalmente en manos del número dos, Thierry Bolloré.



Dos días después Nissan cesa a Carlos Ghosn como presidente de la junta.



El 26 de noviembre Mitsubishi Motors despide a Ghosn. El gobierno francés y el japonés reafirman su apoyo a la alianza.



El 10 de diciembre, Ghosn y Kelly son acusados de ocultamiento de ingresos en 2010-2015.



El 13 Renault confirma a Carlos Ghosn como presidente director ejecutivo, en nombre de la presunción de inocencia.



- Nueva orden de detención -

El 21 de diciembre de 2018 surgen nuevos cargos: se sospecha que Carlos Ghosn intentó que Nissan cubriera las pérdidas en inversiones personales en 2008.



Greg Kelly es puesto en libertad bajo fianza el 25 de diciembre.



El 8 de enero de 2019 Carlos Ghosn afirma ante el tribunal de Tokio que está "acusado falsamente y detenido injustamente".



- Dimisión de Renault -

El 11 de enero, Ghosn es acusado de abuso de confianza y de haber infravalorado sus ingresos en los informes bursátiles de Nissan entre 2015 y 2018.



El 22 se desestima la solicitud de libertad bajo fianza de Ghosn. Al día siguiente, el exmagnate renuncia a la presidencia de Renault.



Le sustituye un tándem formado por Jean-Dominique Senard, como presidente, y Thierry Bolloré, como director general.



- "Beneficio personal" en Versalles -

El 31 de enero, en una entrevista a la AFP y al periódico económico francés Les Echos en prisión, Carlos Ghosn denuncia "un complot" tramado por Nissan para impedir un proyecto de integración reforzada con Renault.



En febrero, Renault informa a la justicia de que su antiguo jefe recibió en "beneficio personal" (la organización de su boda en octubre de 2016) 50.000 euros (56.000 dólares) en especie en el marco de un contrato de mecenazgo con el Palacio de Versalles.



- Liberación bajo fianza -

El 5 de marzo, un juez acepta su liberación bajo fianza de 1.000 millones de yenes (8 millones de euros, 9 millones de dólares), con la prohibición de salir de Japón.



- Nueva acusación -

A finales de marzo, Renault informa a la justicia de varios millones de euros en pagos sospechosos, a través de la compañía que distribuía los vehículos del grupo en Omán.



El 4 de abril, Ghosn es arrestado de nuevo, bajo la acusación de haber usado 5 millones de dólares en beneficio personal.



El 22 es acusado nuevamente, esta vez de abuso de confianza agravado.



El 25 es puesto en libertad bajo fianza, pero bajo condiciones estrictas, incluida la prohibición de salir de Japón.



- Más gastos sospechosos -

El 4 de junio, los resultados de una auditoría interna realizada por Renault y Nissan en su filial holandesa RNBV revelan 11 millones de euros (12 millones de dólares) de gastos sospechosos efectuados por Carlos Ghosn. Renault prevé emprender acciones legales en Holanda.



- Su sucesor, salpicado -

El 9 de septiembre de 2019, el sucesor de Carlos Ghosn al frente de Nissan, Hiroto Saikawa, anuncia que deja el grupo. Días antes reconoce haberse embolsado una prima extra durante el mandato de Ghosn.



- Multa estadounidense -

El 21 de septiembre de 2019 el tribunal de Tokio fija la fecha del comienzo del juicio de Ghosn: abril de 2020.



El gendarme de la bolsa estadounidense, la SEC, concluye el 23 de septiembre un acuerdo con el ex presidente ejecutivo sobre la no declaración de ingresos diferidos en los documentos bursátiles. Ghosn debe pagar una multa de 1 millón de dólares.



- Línea de la defensa en Japón -

El 11 de octubre de 2019, Renault despide a su director general Thierry Bolloré, para zanjar la era Ghosn.



El 23 de octubre la oficina y el domicilio de la alcaldesa del distrito 7 de París, Rachida Dati, son registrados como parte de una investigación sobre sus contratos de consultoría ante una filial de Renault-Nissan.



El 24 de octubre, los abogados de Carlos Ghosn revelan su línea de defensa durante una vista preliminar en Tokio, negando todos los cargos y reclamando la anulación del procesamiento por considerarlo ilegal.



- Huida a Líbano -

El 30 de diciembre de 2019, los medios de comunicación libaneses aseguran que Carlos Ghosn se fue de Japón y se encuentra en Líbano, una información confirmada a la AFP por una fuente oficial local.



Según los medios libaneses, Ghosn llegó a Beirut en un avión privado procedente de Turquía.



"Carlos Ghosn no intenta rehuir sus responsabilidades pero huye de la injusticia del sistema japonés", explicó a AFP una fuente cercana al caso.