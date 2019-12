Tesla sorprende a sus compradores con inusual regalo en Navidad

Por Hipertextual



Elon Musk publicó en Twitter que todos los conductores de un Tesla recibirían una actualización por las fiestas que, entre otra cosas, incluiría una "vista previa de la función de conducción autónoma total y algunas otras cosas".



Y así fue como en el día previo a la Navidad, todos los vehículos de la flota de empezaron a recibir la actualización, que llega con importantes novedades. La versión es la 2019.40.50, probablemente la última del año y resulta que es mucho más importante de lo que inicialmente se esperaba.



Para muchos dueños de un Tesla ha sido como un bonito regalo de Navidad, pues cuenta con una serie de novedades sumamente interesantes que no esperábamos que sucedieran tan rápido.



Nuevo sistema de comandos por voz



Tesla quiere que los comandos por voz al vehículo sean tan naturales como Siri o Google Assistant. El nuevo sistema, hecho desde cero, es capaz de entender lenguaje natural. El objetivo es minimizar la mirada a la pantalla mientras se conduce.



Algunos de los ejemplos ofrecidos por la compañía:



"Pon la temperatura a 20 grados"

"Activa el asiento calefactable del pasajero"

"Ajustar el espejo de la derecha"

"Abre la guantera"

"Quiero escuchar a Los Beatles"

"¿Dónde está el supercargador más cercano?"



Convocar inteligente en Europa



La actualización activa la función de convocar inteligente en Europa, que hasta el momento estaba deshabitada por motivos regulatorios. Lamentablemente sigue siendo sumamente limitada por las mismas razones.



Por el momento muchas de las personas que han intentado activar el convocar inteligente en Europa se encuentran con mensajes de error que no se puede iniciar en el lugar en cuestión.



Vista previa de la conducción autónoma total



La conducción autónoma total no llega en diciembre tal y como Elon Musk lo prometió, probablemente tarde mucho más, pero la compañía parece estar buscando formas de mostrar a los clientes los avances que están teniendo con la visualización artificial, el reconocimiento de objetos y cómo un vehículo de Tesla se desenvuelve al recorrer autopistas o calles en ciudad.



La vista previa muestra toda clase de elementos en la vía, desde semáforos, señalización vertical o señales en el suelo, semáforos, personas, entre muchas otras cosas.



Mejoras en el Autopilot en autopista



Una mejora pequeña pero significativa para quienes usan Autopilot en autopistas es la detección de velocidad en carriles adyacentes y en caso que detecte que la velocidad es significativamente menor, reduce la del coche automáticamente.



Esto es especialmente útil cuando se trata de entradas a autopista, cuando hay una larga cola de coches para tomar una salida o por situaciones de tráfico intenso. Además hay una nueva visualización para indicar al conductor por qué el Tesla está reduciendo su velocidad.



Acceso a Twitch



Tesla ha agregado Twitch a la lista de proveedores de contenido en video que se pueden acceder desde la pantalla del vehículo.



El servicio de streaming que está sobre todo enfocado en transmisión en directo de videojuegos se suma a YouTube, Netflix y Hulu.



Un estudio portátil para hacer música: TRAX

No es broma. Tesla ha incorporado un mini estudio de música llamado TRAX, para componer y grabar canciones en la pantalla del coche.



"Además de crear dibujos en la pantalla ahora se pueden hacer obras maestras de audio con TRAX. Simplemente agrega algunos instrumentos, ajusta el tempo, y graba múltiples pistas para componer música original en el coche".



Es un software sumamente básico pero lo suficientemente divertido para pasar algo de tiempo cuando se están haciendo esperas dentro del coche.



Modo de acampada



Otra mejora que muchos esperaban: el poder activar el modo camping, lo cual permite usar las luces y climatizador para dar al coche como un lugar de acampado.



Con la batería tan grande en los Tesla, es posible dejar el climatizador toda la noche funcionando, abatir los asientos y poner un colchón para dormir. Pero el software no permitía dejar el aire acondicionado o la calefacción activada toda la noche, salvo que se dejara las luces encendidas toda la noche o dejar el vehículo con las puertas sin seguro.



Con este nuevo modo acampado, es posible mantener una temperatura, flujo de aire, escuchar música y cargar dispositivos durante toda la noche.1