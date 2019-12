Con estos regalos Bill Gates se convierte en el mejor 'Secret Santa'

Por Agencias



El fundador de Microsoft, Bill Gates, ha vuelto a participar estas Navidades en el amigo invisible o 'Secret Santa' del portal de internet Reddit y no defraudó a la persona que le correspondió dar el regalo.

Gates envió un paquete de 36 kilos lleno de regalos a Shelby, una mujer de Michigan, además de una donación a la Asociación Americana del Corazón en memoria de su madre, quien murió por complicaciones cardíacas.



Bill Gates lleva cinco años consecutivos participando en RedditGifts, que organiza intercambios de regalos online entre desconocidos, y asegura que siempre intenta que sean "lo más personal posible".

'Secret Santa'

Para participar, cada persona debe rellenar su perfil con sus gustos e intereses, así como información personal para facilitar que su amigo invisible tenga la mayor información posible y acierte con el regalo.

Este año, Shelby ha recibido un paquete "que no le cabía en el coche" y que contenía, entre otros presentes, una decena de libros, paquetes de galletas y dulces, puzzles, memorabilia de Twin Peaks y Zelda o dos sets de Lego con temática de Harry Potter y Star Wars.

Así como un libro manuscrito del 'Gran Gatsby'.



En la nota que Bill Gates ha enviado a Shelby junto con el enorme paquete, el magnate le transmite que espera que los regalos le hagan "sonreír" durante las Navidades.



"He incluido algunas cosas divertidas para que disfrutes tanto en casa como en exteriores, así como un par de libros que creo que te gustarán", escribe Gates, que añade que sabe que "ningún regalo podrá compensar la pérdida de una persona tan importante para ti".



"Siento mucho lo de tu madre. He hecho una donación a la Asociación Americana del Corazón en su memoria", culmina Gates.



En declaraciones a Marketwatch, Shelby comentó que lleva mucho tiempo participando en RedditGifts y que siempre había fantaseado con lo genial que sería que Gates fuese su amigo invisible porque entre esta comunidad de internet es conocido que el fundador de Microsoft suele participar. "Pero nunca esperé que esto me pasase a mí", culminó.