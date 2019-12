Universidad del Valle de Guatemala con el modelo aprender- haciendo

Por estrategiaynegocios.net

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) inicia el ciclo académico 2020 incorporando once carreras nuevas, entre las que están: Ingeniería Bioinformática, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Bioetecnología Industrial, Ingeniería Ciencia de los Datos, Ingeniería Tecnología de Audio, Licenciatura en Food Business and Marketing, Licenciatura en International Marketing and Business Analytics, Licenciatura en Biotecnología Molecular, Licenciatura en Relaciones Internacionales & Master of Arts in Global Affairs, Licenciatura en Composición y Producción Musical y Licenciatura en Diseño de Productos e Innovación.



En UVG reconocen que una institución debe ser capaz de rendir cuentas a la sociedad, por eso buscan la mejora continua, a fin de preparar a sus estudiantes para responder a los desafíos de ambientes dinámicos y cambiantes.



Esa es la razón por la que buscan, de manera voluntaria, una herramienta de evaluación externa como la acreditación.



Este proceso de mejora continua inició en 2009 con los procesos de acreditación de los programas de ingeniería con la Agencia Centroamericana de creditación de Programas de Arquitectura e Ingeniería (ACAAI).



Los primeros programas acreditados fueron Ingeniería Industrial e Ingeniería Química, que eran los programas con mayor cantidad de alumnos en la facultad.



Posteriormente, se continuó el proceso y en el año 2015, UVG se convirtió en la primera universidad de la región en acreditar todos sus programas de ingeniería.



Luego de esto, se ha sometido a procesos de reacreditación, en los que se han otorgado las certificaciones hasta la fecha.



Actualmente, la Universidad del Valle está en un proceso de acreditación institucional con el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior de Francia (Hcéres, por sus siglas en francés).



Esta institución evalúa y acredita la calidad de instituciones de educación superior e institutos de investigación, tanto en Francia como en otras partes del mundo.



En UVG creen que los agentes de cambio se necesitan en toda Guatemala. Por ello, apuestan por un modelo que lleve educación de calidad, investigación, ciencia y tecnología a todo el país, a través de sus Campus Altiplano y Campus Sur.



También ofrecen programas de posgrados, entre los que destacan: Master in Business Intelligence and Analytics, Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos, Maestría en Finanzas Avanzadas, Maestría en Gestión del Talento Humano, MBA+ y Maestría en Liderazgo y Coaching Educativo.



Entre los nuevos proyectos está el Centro de Innovación y Tecnología (CIT), con el que se busca conformar un ecosistema de innovación donde distintos sectores interactuarán en la búsqueda de soluciones.



El CIT promoverá el diálogo y la colaboración entre los sectores académico y privado, así como entre gobierno, comunidades y sociedad civil, creando una cultura de innovación y emprendimiento que empujará a Guatemala a las realidades del siglo 21 y a una economía basada en el conocimiento.