Wall Street eleva precio objetivo de Apple por el iPhone 5G

Por Bloomberg



El primer lote de iPhones, de Apple Inc., habilitados para 5G “abrirá las compuertas” a las actualizaciones de dispositivos, anticipó Wedbush Securities Inc., que asignó a las acciones de la compañía un nuevo precio objetivo máximo en Wall Street.



Alrededor de 350 millones de iPhones de la base de usuarios de 900 millones se encuentran actualmente en fase para una posible actualización, escribió el analista Dan Ives en un comentario a los clientes el lunes. Se espera que los primeros teléfonos con capacidad 5G de Apple se introduzcan en el mercado en septiembre.



El analista reiteró su recomendación de “supera al mercado”, al tiempo que elevó su objetivo de precio a US$350 por acción desde los US$325, el más alto entre los 49 analistas encuestados por Bloomberg, lo que supone un alza del 25% respecto al precio de cierre del viernes.



2019 ha sido el “mejor momento” de Tim Cook, escribió Ives, y elogió la gestión del directivo ante las dificultades de crecimiento de China, mientras resolvía la larga demanda de la empresa con Qualcomm Inc. e introducía en el mercado el iPhone 11. El año “histórico” servirá de plataforma de lanzamiento para 2020, que será un “año de un superciclo de iPhone”, agregó.