Costa Rica: Proyecto para regular Uber está paralizado en el Congreso

Por CRHoy



El proyecto de ley para regular la operación de Uber y otras aplicaciones móviles de transporte en el país está paralizado en la Asamblea Legislativa.



Así lo reconoció el diputado Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien forma parte de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, en la cual se tramita el expediente.



El legislador dijo que el Poder Ejecutivo no convocó la iniciativa en las sesiones extraordinarias de la Asamblea porque llegó a un acuerdo con los taxistas para abrir una nueva mesa de diálogo.



“Lo que nos han informado desde el Ministerio de la Presidencia y también desde distintos sectores es que el Gobierno llegó a una negociación con el sector de taxistas para crear una nueva mesa de diálogo con todos los sectores”, declaró.



Thompson indicó que mientras el Gobierno no convoque el proyecto, no se puede avanzar en su trámite.



El 11 de setiembre pasado, la Comisión de Asuntos Económicos aprobó un texto sustitutivo y desechó la versión que presentó el Ejecutivo para la regulación de Uber.



El texto sustitutivo es el que estaban conociendo los congresistas antes de que comenzaran las extraordinarias el pasado 1 de diciembre. Estas se extenderán hasta el próximo 30 de abril.