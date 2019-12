Estos son los 10 youtubers que más dinero han ganado en 2019

Por Business Insider



Estos son los 10 youtubers mejor pagados del último año y los ingresos que han obtenido.



Los videojuegos y el contenido infantil atraen una enorme audiencia en YouTube, por lo que los patrocinadores acuden en masa para colocar sus productos en estos vídeos y convierten a sus creadores en millonarios.



Así lo demuestra la lista de los youtubers mejor pagados recopilada por Forbes, que revela que los gamers y los niños están triunfando en la plataforma. De hecho, dos youtubers de 8 y 5 años ocupan el primer y tercer puesto en el ránking respectivamente gracias a los vídeos en los que juegan con los productos de las principales marcas infantiles.



Los gamers han descendido puestos en la lista, pero siguen siendo el grupo dominante que atrae más ingresos en la plataforma con figuras como el controvertido PewDiePie, el primer youtuber individual en superar los 100 millones de suscriptores y que acaba de anunciar que se toma un descanso de YouTube.



Aquí encontrarás los ingresos que han obtenido en el último año los 10 youtubers mejor pagados:



#10. VanossGaming (Evan Fong) — US$11,5 millones



Evan Fong, conocido por su canal VanossGaming, es un youtuber canadiense que comenta videojuegos y acumula 24,8 millones de suscriptores. Sus vídeos más populares de este año incluyen recopilaciones del videojuego Gran Theft Auto y de Minecraft.



#9. Dan TDM (Daniel Middleton) — US$12 millones



Daniel Middleton es un veterano entre los mejores pagados de YouTube. De hecho, en 2017 ocupó el primer puesto. En su canal, Dan TDM, ha conseguido atraer a 22,2 millones de suscriptores jugando a Minecraft y a Fortnite.



#7 (empate). Markiplier (Mark Fischbach) — US$13 millones



Otro gamer que triunfa entre la comunidad de YouTube es Mark Fischbach gracias a su canal Markiplier, en el que suma 24,7 millones de suscriptores. El youtuber comenta los videojuegos de forma divertida mientras avanza en la partida y en su canal triunfan especialmente los vídeos de videojuegos de miedo.





#7 (empate). PewDiePie (Felix Kjellberg) — US$13 millones



A pesar de las numerosas polémicas que han suscitado sus vídeos y comentarios, el canal PewDiePie de Felix Kjellberg logró mantenerse como el rey de YouTube durante varios años.



El sueco, que acaba de anunciar que se va a tomar un descanso de la plataforma, ha logrado atraer una audiencia de más de 100 millones de suscriptores con sus comentarios y críticas de videojuegos y la popular serie de vídeos en la que famosos reaccionan a recopilaciones de memes.



#6. Preston (Preston Arsement) — US$14 millones



Es la primera vez que Preston Arsement aparece en el top 10 de los mejores pagados de YouTube. El joven de 25 años tiene un canal principal, Preston, en el que acumula casi 11 millones de suscriptores y realiza bromas y desafíos y graba algunos momentos de su vida.



Además de Preston, el youtuber tiene otros canales de gaming, TBNRfrags (5,2 millones de suscriptores) y PrestonPlayz (3,33 millones de suscriptores) en los que juega sobre todo a Minecraft y a Call of Duty.



#5. Jeffree Star — US$17 millones



Los extravagantes vídeos de estilo de vida y belleza de Jeffree Star han conseguido amasar una audiencia fiel de 16,8 millones de suscriptores. El youtuber tiene su propia línea de maquillaje y aprovecha su canal para promocionarla.





#4. Rhett y Link — US$17,5 millones



Rhett y Link fueron pioneros introduciendo el formato talk show en YouTube. Este dúo cómico presenta Good Mythical Morning en el que realizan desafíos, cuentan historias e invitan a estrellas. El canal cuenta con 15,9 millones de suscriptores, pero su presencia en la plataforma se extiende a otros cuatro canales.



#3. Like Nastya (Anastasia Radzinskaya) — US$18 millones



Anastasia Radzinskaya es una niña de 5 años que protagoniza el tercer canal que más ingresos ha generado este año, Like Nastya.



La joven youtuber rusa apareció en internet por primera vez cuando sus padres decidieron empezar a compartir sus avances combatiendo la parálisis cerebral con la que nació.



La pequeña cuenta con un canal en el que publica vídeos de su día a día, Like Nastya Vlog (42,4 millones de suscriptores), y las marcas infantiles se han fijado sobre todo en su canal Like Nastya (15,2 millones de suscriptores), patrocinando el contenido en el que la niña juega con sus productos y convirtiéndola en una pequeña millonaria.



En total, Anastasia tiene 7 canales entre los que suma 107 millones de suscriptores.





#2. Dude Perfect — US$20 millones



Este grupo de 5 amigos dedica su canal Dude Perfect (47,7 millones de suscriptores) a practicar deportes, aceptar desafíos y romper récords Guinnes. Gracias al masivo éxito de algunos de sus vídeos firmaron un contrato con Nickelodeon para protagonizar un programa de televisión.

#1. Ryan's World (Ryan Kaji) — US$26 millones



Ryan Kaji, de 8 años, revalida su título como el youtuber mejor pagado. El pequeño se hizo famoso en la plataforma por abrir y jugar con los productos de las marcas infantiles en su canal Ryan's World, antes conocido como Ryan Toysreview, en el que le siguen casi 23 millones de suscriptores.



Ahora también realiza experimentos, tiene su propio programa en Nickelodeon, un contrato con la plataforma de streaming Hulu y una línea de productos con una gran variedad de artículos, juguetes y ropa.