Costa Rica: JH Biotech inicia operaciones en Nandayure, Guanacaste

Por estrategiaynegocios.net



JH Biotech, subsidiaria de Jianghuai Horticulture seed Co. de Anhui, China, inauguró sus nuevas instalaciones en Guanacaste, Costa Rica, desde donde efectuarán labores de investigación y desarrollo, control de calidad, mercadeo y ventas, así como logística de exportación e importación de productos.



La empresa se instaló en Nandayure, Guanacaste, gracias a una inversión de US$700.000 y donde además en su fase preoperacional ya emplea a cinco personas, a las cuales se sumarán cinco colaboradores a inicios del 2020 y otros más conforme la operación se vaya consolidando.



Desde Costa Rica, la empresa trabajará en la generación de semillas híbridas de distintas variedades de sandía, melón, calabaza y chiles. En sus laboratorios se realizan procesos de análisis molecular para la constatación de resultados de calidad.



“La nueva planta de JH Biotech es de mucha relevancia para el país, pero en particular para la industria agrícola y para Guanacaste. El sector agrícola representa prácticamente el 25% de las exportaciones de bienes del país y esta empresa dará un gran aporte para continuar creciendo desde otras áreas”, destacó el Viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Duayner Salas.



Añadió que la firma impulsará actividades de investigación, desarrollo e innovación desde Costa Rica en productos agrícolas. "Sin duda, esta decisión también conlleva un enorme potencial de seguir agregando valor y conocimiento a nuestra oferta exportable en un sector que lo necesita, fomentando la sofisticación con destino de mercados internacionales e incrementando los encadenamientos con la industria local", añadió Salas.



Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería, destacó que esta cooperación público-privada, en la que participa el Instituto de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el objetivo de evaluar germoplasma de cultivos hortícolas para su adaptación a las regiones Chorotega, Pacífico Central y zonas agroecológicamente similares en países latinoamericanos, tendrá un impacto nacional y regional.



“Realmente es un proyecto de gran impacto a nivel país, pues esperamos que sea muy positivo para los agricultores de la Península de Nicoya y comunidades circunvecinas. Pero la trascendencia es aún mayor, pues se convertirá en una vitrina tecnológica para el resto de Latinoamérica, porque aquí se exhibirá tecnología de punta aplicada a la agricultura”, destacó Alvarado.



Ocksan Ajú, gerente general de JH Biotech, dijo que con su operación buscan generar un impacto significativo en la comunidad agrícola y ser parte del proceso de transformación que requiere el sector a nivel nacional y mundial. "Hemos logrado establecer acuerdos de cooperación con universidades e instituciones diversas que generara mucho valor para el país en temas de agricultura, energía y tecnología. No solo buscamos innovar en el área de producción, comercialización e investigación de semillas híbridas de alto valor genético sino también ser parte de ese cambio tan importante que requiere el mundo”, puntualizó.



El Director General de CINDE, Jorge Sequeira Picado, explicó que el empleo generado por empresas de inversión extranjera directa fuera de la gran área metropolitana (GAM) ha mostrado un crecimiento promedio anual del 10% en los últimos cuatro años. "JH Biotech es parte de este grupo de compañías que, además de generar oportunidades de trabajo fuera GAM, también desarrollará desde Costa Rica una operación de muy alta sofisticación agro-tecnológica lo que estamos seguros le permitirá consolidar su presencia internacional a través del tiempo”, dijo.



La empresa estará contratando ingenieros especializados en biotecnología, y personal más operativo para trabajo de campo. Los interesados en aplicar a una posición pueden enviar su currículum a la dirección asistente@jhbiotechcr.com.



La compañía utilizará a Costa Rica como el “hub” para comercializar semillas originarias de China hacia otros mercados en el continente.