Amazon prohíbe a vendedores usar el servicio de paquetería de FedEx

Por La Estrella de Panamá



La firma estadounidense de paquetería FedEx reveló este lunes que Amazon prohibió a las empresas que venden a través de su portal usar sus servicios para enviar los pedidos a los clientes "Prime", una decisión que se produce justo en plena campaña navideña.



En un comunicado, FedEx confirmó la información adelantada por el diario The Wall Street Journal, según la cual el motivo que alega la compañía de Seattle (estado de Washington, EEUU) es que el servicio ofrecido por la firma de paquetería ha perdido eficiencia en el desempeño de su labor.

Sin embargo, el movimiento va más allá de un supuesto descontento de Amazon con los servicios de FedEx y se enmarca en la guerra abierta que mantienen ambas compañías por el liderazgo en el sector de las entregas a domicilio.



Hasta ahora, los terceros que vendiesen sus productos online a través de Amazon podían elegir qué empresa de paquetería usar para hacer llegar el pedido al consumidor, y entre ellas se encontraban FedEx, UPS, USPS, y los propios servicios de entrega de Amazon.



Este hecho hace entrar una parte del negocio de Amazon en competencia directa con FedEx y considera que la empresa de paquetería se está "aprovechando" de la plataforma que ellos han creado para aumentar su volumen de negocio a costa de servicios también ofrecidos por Amazon.



"Aunque esta decisión afecta a un número muy reducido de vendedores, limita las opciones de esos pequeños negocios durante algunos de los días de más demanda de paquetería de la historia, y puede poner en jaque su capacidad para dar respuesta a los consumidores", lamentaron desde FedEx.



La campaña navideña es el período del año de más actividad para Amazon y, por consiguiente, también uno de los más activos para FedEx y otras empresas del sector, por lo que el momento elegido no resulta casual.



La prohibición a los vendedores de usar los servicios de FedEx está activa desde esta misma semana y por el momento no tiene fecha de caducidad, habiéndose limitado Amazon a fijar el término para cuando la eficiencia de las entregas de FedEx "mejore".