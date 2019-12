Agencia Bloomberg recibe multa por difusión de 'fake news' sobre la Bolsa de París

Por AFP

La agencia de prensa Bloomberg fue multada este lunes con cinco millones de euros (5,6 millones de dólares) por el gendarme francés de los mercados financieros (AMF), por difundir "informaciones que debería saber que eran falsas" y que redujeron la acción del Grupo Vinci en 2016.



La agencia, que ejerce una gran influencia en el sector de mercados financieros, había retomado el contenido de un falso comunicado de prensa según el cual el grupo de BTP iniciaba una revisión de sus cuentas tras irregularidades "muy graves".



Bloomberg anunció de inmediato su intención de apelar.



La Comisión de sanciones de la AMF estimó que la difusión de estas falsas informaciones, que hicieron caer la acción del grupo de construcción y obras públicas francés Vinci un 12,28%, 'no fue verificada por los periodistas de Bloomberg'.



Vinci reaccionó entonces desmintiendo la información e interponiendo una denuncia ante la fiscalía nacional financiera.



Bloomberg, por su parte, lamentó "que la AMF no haya identificado y castigado a los autores de este engaño y que, en su lugar, haya decidido sancionar a un medio".



"Lamentamos la decisión emitida hoy por la AMF, que no reconoce el papel vital que desempeña la prensa en una sociedad democrática", indicó la agencia.



La AMF interpretó que "las reglas o códigos que rigen la profesión de periodista" no "fueron respetados por la sociedad Bloomerg LP ante la ausencia de verificación de información previa a su publicación".