Comercios, hoteles y restaurantes de París golpeados por huelga de transporte

Por AFP

Los comercios, hoteles y restaurantes parisinos han registrado una caída en su actividad de entre el 25% y el 60%, en comparación con el año pasado, afectados por la huelga de transportes que tiene paralizada una parte de Francia, indicaron a la AFP las federaciones de estos sectores.



"En París es una catástrofe (...) ya nadie hace reservaciones", lamentó Franck Delvau, copresidente de la Unión de profesiones e industrias hoteleras (Umih), la principal del sector.



"En la restauración hay caídas de entre 50% y 60% del volumen de negocios. Cuando la gente logra llegar a sus casas después un día de caos, ya no quiere salir por la noche", estimó.



Los comercios también registraban pérdidas de entre 25% y 30%, según cifras comunicadas la semana pasada por 260 marcas miembros de la federación de comercio, Procos.



Y según Emmanuel Le Roch, delegado de esta federación, hay poco "optimismo para la próxima semana", la última antes de Navidad.



No obstante, el Banco de Francia descartó este lunes un impacto significativo de la huelga contra la reforma de las pensiones sobre el crecimiento de la economía.



Así, mantuvo sin cambios su previsión para este año, de 1,3%, pero revisó a la baja la de 2020 debido a la desaceleración mundial.



Francia cumple este lunes 12 días con un paro en los transportes públicos para protestar contra una reforma del sistema de pensiones anunciada por el gobierno de Emmanuel Macron y por ahora no parece haber ninguna solución a la vista.