La generación más joven sufre la mayor soledad

Por Yahoo!



La soledad se ha convertido en una epidemia mundial que afecta sobre todo a las generaciones más jóvenes. Al menos ese fue el resultado del informe de Tendencias de Ford para 2020.



“Solemos relacionar la tendencia a la soledad con las generaciones mayores, pero en realidad es la generación más joven la que está sufriendo la mayor soledad”, aseguró Sheryl Connelly, la jefe futurista de Ford, en una entrevista concedida a On the Move de Yahoo Finanzas. “El 62% de la generación Z, es decir, los jóvenes menores de 24 años, aseguran sentirse solos a menudo, lo que significa al menos una vez a la semana. Y la mitad de ellos afirma que se sienten solos, incluso cuando están rodeados de otras personas”.



Ese resultado que contrasta con la percepción de soledad de los Baby Boomers: solo el 29% de ellos afirman sentirse solos con frecuencia. Así que habrá que escuchar más a los boomers.



La percepción de soledad durante la semana también varía por países. Es más elevada en los habitantes de la India, con un 71%, y más baja entre los que viven en Alemania, con un 29%. La tasa en Estados Unidos alcanzó el 36%.



En cuanto al efecto de la tecnología sobre la soledad, se han encontrado resultados contradictorios: el informe de Ford evidenció que el 43% de la generación Z y los millennials afirman que las redes sociales les hace sentir solos mientras que el 60% de los adultos en todo el mundo aseguran que “la tecnología les ayuda a no sentirse solos”.



Connelly ofreció varias sugerencias para disminuir la soledad, desde disfrutar más de la naturaleza, dar más abrazos y dormir más, hasta conducir con otras personas, una recomendación muy conveniente para Ford.



“Se trata de una correlación inesperada: más de la mitad de las personas con las que hablamos dijeron que sus mejores conversaciones las suelen tener en el coche o cuando están en la carretera. Casi la mitad también dijo que usa el tiempo del viaje para ponerse al día con familiares, amigos y seres queridos”, dijo Connelly.