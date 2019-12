Elon Musk: las vacaciones matan

Por Yahoo Finanzas



Luego que el multimillonario empresario de la tecnología Elon Musk casi muriera durante sus vacaciones en Brasil y Sudáfrica, su actitud hacia las vacaciones cambió por completo.



Durante un viaje de dos semanas a Brasil y Sudáfrica, Musk contrajo una cepa grave de malaria que casi lo mata.



Y durante otras vacaciones, como en su luna de miel en Sídney en el año 2000, recibió una carta de despido de la dirección de la empresa X.com, de la cual era director ejecutivo en aquel momento.



De hecho, en el libro Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future, fue más allá y dijo: “Esa es la lección que aprendí de tomar vacaciones. Las vacaciones te matarán”.



Pero las razones de Musk van más allá de la vida y la muerte, ya que vienen de un multimillonario que defiende con frecuencia las virtudes de trabajar muchas horas.



En declaraciones a Recode Decode, dijo que para construir sus negocios habitualmente dedicaba 120 horas a la semana.



Al preguntarle a qué atribuía el éxito de Tesla, dijo que todo se reduce a un “esfuerzo muy grande y a 100 horas de trabajo semanal de todo el mundo. No había otra forma de hacerlo”.



“La otra opción hubiera sido que Tesla muriera”, añadió.



Si bien las razones de Musk para no tomarse nunca unas vacaciones pueden parecer un poco extremas, no es el único líder empresarial que tiene opiniones así sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

El compromiso es la clave

En declaraciones a Yahoo Finance, el autor de The Unlikely Entrepreneur, Alan Manly, dijo que uno de los pasos clave para tener éxito es tener un auténtico compromiso.



“Creo que el trabajo es vida y que la vida es trabajo. Y eso es lo que hace que no tenga sentido un equilibrio entre trabajo y vida personal, eso es una estupidez”, dijo. “Si vas a trabajar y quieres tener éxito, tienes que tener compromiso”.



Dijo que el éxito también se reduce a la gestión de costos.



“La persona de a pie podría decir: ‘Estoy equilibrando mi vida’. En realidad, lo que están haciendo es alejarse de la oportunidad”. “Y eso es algo que se elige. No creo que eso esté mal, pero es algo que se elige”.



Dijo que las personas comprometidas con convertirse en empresarias tienen que estar preparadas para gestionar sus relaciones y los costos de su estilo de vida para que el negocio despegue.

El fundador de Alibaba cree que en el sistema de trabajo 996

El fundador de Alibaba, Jack Ma, cree que la clave para el éxito es el sistema de trabajo 996, es decir, trabajar de 9 AM a 9 PM, seis días a la semana.



Ma dijo que los trabajadores deberían ver la jornada laboral de 12 horas (72 horas a la semana) como una bendición.



“Si no trabajas 12 horas al día, seis días a la semana siendo joven, ¿cuándo vas a poder hacerlo? ¿Crees que no haber tenido que trabajar 12 horas al día, seis días a la semana, es algo de lo que debas sentirte orgulloso?”, dijo Ma.



“¿Cómo vas a alcanzar el éxito que quieres sin esforzarte más que otra gente y dedicar más tiempo?”.



Pero otros directores ejecutivos pagan bonos de vacaciones a sus empleados



Mark Douglas, director ejecutivo de la firma de marketing SteelHouse, le dijo a Business Insider en 2016 que a sus empleados les pagan un extra de 2.000 dólares todos los años para que los gasten en vacaciones.



Además, toda la empresa se toma un fin de semana largo de tres días todos los meses.



Douglas dijo que la medida significa que los empleados tengan garantizado tiempo libre para recargar las energías antes de volver al trabajo.



El director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, dijo que se toma seis semanas de vacaciones al año, algo que considera crucial para mantener el equilibro entre trabajo y vida personal.



“A menudo piensas mejor cuando estás escalando una montaña o algo así. Consigues tener una perspectiva diferente de las cosas”, informó Inc.com.



Y el fundador de Huffington Post y director ejecutivo de Thrive Global también defendió los beneficios que dan unas vacaciones.



“Estar bien en nuestros trabajos significa estar bien en vacaciones”, dijo Huffington en un artículo publicado en la Harvard Business Review.



“Los altos ejecutivos y directivos empresariales que se preocupan por el rendimiento a largo plazo de su empresa deben dejar claro que se incentivan las vacaciones ‒unas vacaciones de verdad‒ y que son ellos mismos quienes deben darles forma”.